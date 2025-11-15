¡La historia de la amistad entre Prabowo y el rey Abdullah II que existe desde hace 30 años!

VIVA – Mubaligh Miftah Maulana Habiburrahman o Gus Miftah destacaron la cercanía del presidente Prabowo Subianto, con rey de jordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein.

En su declaración, describió la relación entre ambos como un vínculo personal que se desarrolló mucho antes de que se convirtieran en líderes del país.

«Esta cercanía comenzó en la década de 1980, cuando Prabowo, que todavía era un joven oficial en ese momento, conoció al príncipe Abdullah en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos. Ambos recibieron el mismo entrenamiento militar y compartieron valores básicos del cuerpo como la disciplina, la lealtad y el coraje. El vínculo que surgió en ese momento moldeó su relación hasta el día de hoy», dijo Gus Miftah en una declaración escrita, citada el sábado 15 de noviembre de 2025.

Esta relación, continuó Miftah, continuó después de la educación militar. Cuando Prabowo enfrentó tiempos difíciles en 1998, Jordania, bajo el rey Hussein, le proporcionó un lugar donde refugiarse. El rey Abdullah II recordó entonces cómo su padre recibió a Prabowo no sólo como un invitado, sino como un “hermano”.

Ahora, cuando ambos han liderado sus respectivos países, los lazos personales formados hace décadas se han convertido en un fuerte capital diplomático. Se dice que la reunión entre Prabowo y el rey Abdullah II, tanto en Ammán en abril de 2025 como en Yakarta en noviembre de 2025, no es solo una agenda estatal, sino una reunión de dos viejos amigos que ahora ocupan posiciones estratégicas.

La reciente visita del rey Abdullah II a Yakarta demostró esta calidez. El intercambio de los más altos honores entre Indonesia y Jordania es un símbolo de cercanía que va más allá de las relaciones bilaterales formales. Gus Miftah también calificó el gesto del rey Abdullah II de conducir directamente a Prabowo mientras estaba en Ammán como evidencia de una relación más personal.

En un contexto geopolítico, especialmente en lo que respecta a la crisis de Gaza, se considera que la cercanía entre los dos líderes tiene un gran impacto. Indonesia y Jordania están a la vanguardia en el apoyo a los derechos de las personas Palestina ser independiente. Según Gus Miftah, esta relación personal permite una coordinación más unificada para impulsar una solución pacífica.

La cooperación entre ambos países se extiende también al sector de la defensa. Cuando todavía era ministro de Defensa, Prabowo asistió a la conferencia de respuesta a emergencias de Gaza en Jordania en junio de 2024. En esa ocasión, se firmó un memorando de entendimiento para el desarrollo de recursos humanos y el entrenamiento militar conjunto. Gus Miftah considera que este paso es una diplomacia que «preserva los viejos valores» al tiempo que «implementa valores nuevos y mejores».