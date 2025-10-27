La historia de Irnaeni, agente de enlace de BRILink para el acceso financiero de los productores de cacao y las comunidades de mujeres en Papua

Jacarta – Acceso a servicio bancario sigue siendo un desafío en la región de Papua. Sin embargo, el espíritu de empoderamiento continúa fortaleciéndose en medio de limitaciones. Uno de ellos vino de Irnaeni, propietaria de AgenBRILink en Nawa Mulia Village, distrito de Yapsi, Jayapura Regency, quien desde 2022 se ha convertido en el principal enlace de la comunidad con los servicios financieros, además de impulsar la economía en su aldea.

Dijo que su motivación para establecer AgenBRILink comenzó con el deseo de facilitar a los residentes de la aldea realizar transacciones sin tener que ir muy lejos de la ciudad. Ahora, a través de servicios bancarios. BRI en su quiosco, los residentes de la aldea ya no necesitan viajar largas distancias hasta la ciudad sólo para depositar efectivo, retirar efectivo, desembolsar asistencia social (bansos) o pagar facturas.

«Estoy aquí tratando de satisfacer las necesidades diarias como retiros de efectivo, transferir, pagos de facturas, para ayudar transacción «para los beneficiarios de programas de asistencia social del gobierno, por ejemplo los titulares de tarjetas rojas y blancas», dijo Irnaeni, citado en su declaración del lunes 27 de octubre de 2025.

Con el tiempo, los residentes confían cada vez más en la presencia de su agente BRILink. El número de clientes que vienen sigue aumentando, desde inicialmente unas pocas personas al día hasta decenas.

Además, la aldea de Nawa Mulia, conocida como uno de los mejores centros de plantaciones de cacao en Jayapura Regency, ha hecho que Irnaeni tenga más confianza para poder acercarse a los residentes y comprender sus necesidades, especialmente los productores de cacao, que son sus clientes habituales.

«Muchos de ellos dependen de los productos de la huerta para vivir, y la presencia de AgenBRILink realmente ayuda a que las transacciones se realicen sin problemas en cada temporada de cosecha», afirmó.

Además, además de atender las necesidades transaccionales diarias de la comunidad, Irnaeni también está motivada a empoderar a las mujeres de su aldea que tienen entusiasmo y habilidades, pero que aún no tienen los medios para desarrollar un negocio.

«Estamos tratando de ayudar a las mujeres de Family Welfare Empowerment (PKK) en esta aldea para que puedan procesar productos de la huerta en chips, tempeh y noken (Bolsa tejida típica de Papúa). «Para transacciones como transferencias, ayudamos a través del servicio AgenBRILink, mientras apoyamos la comercialización dejando los productos en puestos alrededor del pueblo y en mercados cercanos», dijo.