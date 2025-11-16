¡La historia de Helwa Bachmid se vuelve viral! La esposa legal de Habib Bahar abre su voz, revela evidencia de traslado y amenaza con prisión

Jacarta – El tema matrimonial de la serie que arrastra el nombre Habib Bahar bin Smith sigue siendo el centro de atención en las redes sociales. Drama que involucra a jóvenes modelos. Helwa Bachmid quien afirma haber sido abusado y abandonado por Habib Bahar, continúa creciendo y provoca diversas reacciones públicas.

La tensión aumentó aún más cuando Luna Balghoits finalmente habló. Esta mujer, cuyo nombre completo es Fadlun Faisal Balghoits, brindó una breve aclaración, junto con pruebas que compartió a través de las redes sociales.

La polémica empezó a escalar cuando Luna Balghoits negó firmemente la confesión de Helwa Bachmid. Consideró que la afirmación de que Helwa fue abandonada no se correspondía con los hechos.

A través de una carga de una historia de Instagram, Luna mostró algunas pruebas en forma de capturas de pantalla de transacciones bancarias de Habib Bahar a la madre de Helwa. En la carga destacó que la ayuda financiera de su marido a Helwa realmente existió.

«Se dice que nunca le dieron dinero, esa era la cuenta de la madre de la niña», dijo, citado en Instagram Story el domingo 16 de noviembre de 2025.

Luna también dijo que el traslado no fue solo una o dos veces, sino que se repitió. Enfatizó que estas pruebas luego serían llevadas al proceso legal si este caso continúa.

«Aún queda mucho más, para que se convierta en prueba en la comisaría, independientemente de cuánto se dé, pero al menos aquí hay responsabilidad de su marido», continuó.

Además, Luna dijo que Helwa y su madre incluso habían disfrutado de una serie de instalaciones de Habib Bahar, como ir de vacaciones y recibir tratamientos de belleza. Según él, esto desmiente las acusaciones de que Helwa fue descuidada.

«Luna de miel, dijo que estaba descuidado. Su vida era muy buena. A su madre la llevaron al salón, la hicieron feliz», dijo Luna.

Luna Balghoits no sólo ofreció aclaraciones, sino que destacó que estaba lista para llevar este asunto al ámbito legal. Consideró que las declaraciones de Helwa y su madre habían difamado y perjudicado a muchas partes.

«Sólo hay que vigilar, está bien, hasta que meta a la madre y al niño en prisión», escribió.

Como se informó anteriormente, Helwa Bachmid admitió que se había casado con Habib Bahar el 15 de noviembre de 2024. Dijo que la procesión nupcial fue sencilla, con una dote en forma de joyas que pesaban 2 gramos sin dinero en efectivo.