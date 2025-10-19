La historia de Hashim Djojohadikusumo: Hay «gente imprudente» que quiere sobornar a Prabowo con 16,5 billones de rupias

Jacarta – Presidente República de Indonesia, Prabowo Según informes, a Subianto le ofrecieron un soborno por valor de mil millones de dólares estadounidenses (EE.UU.), equivalente a 16,5 billones de IDR, por alguien a quien llamaron una «persona imprudente».

Así lo reveló la historia contada por el hermano menor del presidente Prabowo, Hashim Djojohadikusumoal pronunciar «Indonesia Ora» celebrada por el Foro de la Comunidad Dorada de Indonesia (FORMAS) en el sur de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

En la historia, Hashim dijo que recibió una llamada del presidente Prabowo un sábado por la noche. En ese momento, Prabowo dijo que acababa de recibir una oferta de soborno muy grande.

Prabowo recibe 2 monedas antiguas firmadas por su padre Soemitro Djojohadikusumo Foto : Captura de pantalla/Secretaría Presidencial de Youtube

Prabowo intercambió bromas por teléfono con Hashim, quien le preguntó sobre sus actividades el sábado por la noche, antes de finalmente contarle algo serio.

«¿Por qué llamar?» dijo Hashim a Prabowo, quien continuó: «Quiero contar una historia. Sólo quería que alguien me sobornara».

Hashim se sorprendió por esto y se volvió para preguntar qué era el soborno. «¿Oh, sí? ¿Alguien lo sobornó? ¿Qué le ofreció?» Hashim dijo

«Mil millones», respondió Prabowo, «¿mil millones de rupias?» Hashim le dijo a Prabowo.

«No, mil millones de dólares», respondió Prabowo.

Hashim indicó que Prabowo rechazó el soborno, al no detallar las palabras que Prabowo le transmitió en el foro. «La gente es realmente imprudente: nuestro presidente está dispuesto a pagar un soborno de mil millones de dólares», dijo Hashim.

«Entonces, ¿qué dices?» Hashim le preguntó a Prabowo: «Sí, les dije… No puedo decir… se escuchó. Entiendes», añadió.

No sólo Prabowo, unos meses más tarde, Hashim también vino a Prabowo y le dijo que también quería pagar un soborno de 1.500 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, rechazó la oferta.

«Por el amor de Cristo Jesús, señor. Soy cristiano, señor Habib Hasyim. No soy un funcionario, pero me gustaría que me dieran 1.500 millones de dólares. Lo calculé, son alrededor de 25 billones de IDR», dijo

Hashim vio la cara de shock de Prabowo: no podía creer que su hermano menor también hubiera rechazado el soborno con una fantástica cantidad de dinero.

«Porque somos creyentes. Es Dios quien nos ayuda. Nuestro Dios ayuda. Esta es la lucha que enfrentamos, hacemos el bien, los demonios vienen. Satanás viene a Prabowo. Pero Dios Todopoderoso también lo protege. Dios también me protege a mí».