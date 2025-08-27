La historia de Erlangga, un ladrón de plátano que es perdonado, se reembolsa la deuda y se le da capital comercial

Gowa, vivo – ErlanggaUn trabajador diario independiente que era viral después de ser arrestado por robar cuatro racimos de plátano, ahora realmente cosecha una bendición. Después de obtener justicia restaurativa Desde el jefe de policía de Gowa, el AKBP Muhammad Aldy Sulaiman el 19 de agosto de 2025, Erlangga no solo fue perdonado, sino que también pagó la deuda de las organizaciones comunitarias para recibir asistencia de capital comercial.

El paso humanitario vino de la organización comunitaria Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulsel Garuda. A través de la comunicación con el jefe de policía de Gowa, la gerencia de GAN pidió que se reuniera directamente con Erlangga para brindar asistencia.

Presentación de ayuda a Erlangga, un ladrón de plátano, en la estación de policía de Gowa

«Anteriormente me contactó la organización comunitaria de Garuda Astacita Nusantara. Solicitaron que pudiera reunirse con Erlangga, por lo que le pedí al jefe de policía de Barombong que lo trajera a la estación de policía», dijo AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, miércoles (27/27/2025).

En una reunión en la sede de la policía de Gowa, la gerencia de South Sulawesi y representantes de la cooperativa propiedad de una de las bumns acordó pagar toda la deuda de Erlangga. No solo eso, Gan también da una suma de dinero como capital de riesgo, incluso en un futuro cercano entregará asistencia de motocicletas para apoyar sus actividades económicas.

«Alhamdulillah, hoy, toda la deuda de Erlangga ha sido pagada. Gan también agregó asistencia en forma de dinero y planea dar motos. Esta es una forma de atención extraordinaria que es ejemplar», agregó el jefe de policía de Gowa.

Aun así, el jefe de policía enfatizó que el caso de robo no podía justificarse en ninguna condición. La justicia restaurativa, dijo, es una forma de asentamiento de casos que presentan el lado humano, pero aún da un efecto disuasorio y mantiene la armonía social.

El presidente del sur de Sulawesi, Suganto Wahid, enfatizó que los pasos de su organización fueron impulsados ​​por un sentido de humanidad después de ver la noticia del caso de Erlangga. Estuvo presente junto con una serie de su gerencia, incluidos el profesor Sukardi Weda, Nani Harlinda Nurdin, Emma Husain, Ira Alhadad y Naris Agam.

«Después de leer las noticias, nos sentimos llamados. No sabemos quién es Erlangga, pero venimos aquí para aliviar la carga. Esperamos que esta ayuda pueda hacer que su vida sea mejor que ayer», dijo Suganto Wahid.

También expresó su agradecimiento a la policía de Gowa que había presentado justicia restaurativa. «Todos han sido testigos de que hemos pagado las cuotas de Erlangga y su esposa a representantes de cooperativas pertenecientes a una de las SOES», dijo.

Mientras tanto, Erlangga no pudo contener la emoción. Frente al jefe de policía de Gowa y la gestión de South Sulawesi, se lo vio limpiando lágrimas varias veces con las manos aún sosteniendo un sobre que contenía compensación.

Con una voz temblorosa, Erlangga prometió mantener el mandato dado y no repitió sus acciones más adelante. «Prometo que no lo repetiré de nuevo», dijo.

El caso de Erlangga previamente incautó la atención pública. Estaba decidido a robar plátanos solo para pagar cuotas cooperativas de RP100 mil por semana. Pero gracias a la justicia restaurativa, fue liberado después de que la víctima sacó el informe y perdona la gracia. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)