La historia de Aura Kasih fue una vez una AAP, la forma en que se vende realmente te sorprende

VIVA – No Aura Kasih está siendo ampliamente discutido por el público. Además de verse arrastrada al tema de su romance con Ridwan Kamil, han resurgido en las redes sociales una serie de vídeos antiguos que muestran otro lado de la vida de Aura Kasih. Una cosa que llamó la atención fue cuando Aura Kasih contó la historia de que una vez había sido una AAP.

En el podcast, Aura Kasih comparte abiertamente sus experiencias de vida cuando aún estaba en tercer año de secundaria. No mucha gente habría pensado que antes de ser conocida como una de las mejores cantantes y artistas, Aura Kasih había trabajado como promotora de ventas (SPG). Esta confesión despertó inmediatamente la curiosidad del público, especialmente porque el método que utilizó era diferente al de la mayoría de las AAP en general. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En una conversación informal con Praz Teguh en un podcast, Aura Kasih explicó que no era agresiva a la hora de ofrecer productos, pero que sus resultados de ventas seguían siendo altos.

Además, Aura Kasih explicó que evita ser demasiado agresiva a la hora de ofrecer productos. Según él, este enfoque en realidad incomoda a los compradores potenciales.

«No, es demasiado agresivo y perezoso, ¿verdad? Debes ser perezoso con una mujer agresiva, no os acerquéis así», dijo Aura Kasih, contando su tiempo como SPG, citado en una transmisión de YouTube el lunes 29 de diciembre de 2025.

En lugar de saludar diligentemente o forzar a los compradores, Aura Kasih admitió que optó por ser indiferente. Esta actitud ha sido parte de su carácter desde el pasado hasta ahora.

«Es que soy la típica persona de antes y de ahora, quiera comprar o no, soy tan estúpido», continuó.

Ni siquiera intentó parecer demasiado amigable. Aura Kasih admitió que se quedó en el mostrador con una expresión monótona, sin una gran sonrisa, y que no llamó a compradores potenciales.

«Mi cara está triste, rara vez sonrío. Pero mucha gente lo cree», dijo.

Según él, precisamente porque su actitud es diferente a la de otros SPG, los compradores se sienten más interesados ​​en venir en persona sin sentirse presionados.

«Como tal vez algunos de los otros eran agresivos, nunca me ofrecí, simplemente me quedé callado», dijo.