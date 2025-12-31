La historia de Atep Rizal convirtiéndose en asistente de dibujo de ACL Two, Persib Challenges Ratchaburi FC

Kuala Lumpur, VIVA – Leyenda persib bandung, atep Rizal, revela la historia detrás de su nombramiento como asistente de dibujo en el sorteo de los octavos de final de la AFC Champions League Two (LCA dos) temporada 2025/2026 en AFC House, Kuala Lumpur, martes 30 de diciembre de 2025.

Este papel fue una experiencia especial para Atep, así como un momento histórico para el fútbol indonesio.

Atep dijo que su participación en la agenda oficial de la AFC era una forma de agradecimiento por su carrera como jugador profesional que había experimentado la atmósfera de la competición asiática con Persib Bandung. Admitió que no esperaba que confiaran en él para participar directamente en el proceso de sorteo de la fase eliminatoria de la ACL Two.

«Es un gran honor para mí. Poder participar directamente en un evento oficial de la AFC es sin duda una experiencia inolvidable», dijo Atep citado por tvOneNews.

Atep admitió que la AFC se había puesto en contacto con él desde principios de diciembre de 2025. En aquel momento, Persib ni siquiera estaba seguro de clasificarse para los octavos de final.

«La AFC se puso en contacto conmigo directamente a principios de diciembre, me invitó a sortear los octavos de final de la ACL Two y en ese momento Persib aún no había jugado con el Bangkok United», dijo Atep.

En el proceso de sorteo, Atep tuvo la tarea de ayudar en el sorteo junto con otros representantes de la AFC. De la mano de Atep, los resultados del sorteo reunieron a Persib Bandung con representantes de Tailandia, FC Ratchaburien los octavos de final de la ACL Two 2025/26.

Este resultado hace que Persib se enfrente a un duro desafío en la fase eliminatoria. El Ratchaburi FC es conocido como un equipo con experiencia en competiciones asiáticas y proviene de la Liga tailandesa, que durante mucho tiempo ha sido uno de los puntos fuertes del fútbol del Sudeste Asiático.

Sin embargo, Atep cree que Persib debe estar preparado para enfrentarse a cualquier rival a nivel asiático. Según él, los octavos de final es una fase que requiere constancia y una fuerte mentalidad competitiva.

«En las competiciones asiáticas no hay rivales fáciles. Cualquiera que salga del sorteo, Persib debe estar preparado y tener confianza», afirmó.

El nombramiento de Atep como asistente de dibujo es también un símbolo de la participación de las figuras del fútbol indonesio en el escenario asiático. Espera que en el futuro más futbolistas nacionales se ganen la confianza de la AFC, tanto como jugadores, como dirigentes y en otros roles estratégicos.