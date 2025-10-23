La historia de Anthony Hudson, repentinamente nombrado entrenador de la selección tailandesa

VIVA – Entrenador de Estados Unidos, Antonio Hudsonpresentado oficialmente como el nuevo entrenador equipo nacional tailandés en rueda de prensa celebrada el jueves 23 de octubre de 2025.

Hudson fue ascendido después de haber trabajado anteriormente como Director Técnico de la Asociación de Fútbol de Tailandia (FAT). Reemplaza a Masatada Ishii, quien dejó el cargo de entrenador el día anterior.

En su primera rueda de prensa, Hudson admitió que su nombramiento se produjo rápidamente. «Me acabo de enterar de que seré el entrenador de la selección tailandesa y recién ayer discutí el contrato con FAT, antes de la conferencia de prensa de hoy. Por lo tanto, hasta ahora no ha habido una decisión final», dijo Hudson citado por Naewna.

Aunque parecía repentino, el entrenador de 43 años enfatizó que estaba listo para asumir la gran responsabilidad de liderar el equipo de War Elephants. Destacó que no tiene miedo de la enorme presión pública sobre el fútbol tailandés.

«He estado en situaciones estresantes antes cuando dirigía otras selecciones nacionales. Lo primero que me gusta de Tailandia son los aficionados. Son increíbles y siempre me apoyan de todo corazón», dijo Hudson.

«Quiero mostrar a todos los aficionados que todos en esta asociación realmente se preocupan por el fútbol tailandés», continuó.

Hudson también expresó su amor por Tailandia. Dijo que el país tenía un ambiente futbolístico extraordinario y jugadores con gran potencial.

«Amo este país. Quiero transmitir mi pasión a todos en este equipo. Lo más importante para mí son los jugadores. Quiero traerlos a Copa Asiática y hacerlos sentir orgullosos de usar el uniforme tailandés», dijo Hudson.

Hablando de objetivos, Hudson apunta inmediatamente a grandes logros. Quiere llevar a Tailandia a la final de la Copa Asiática y realizar una actuación impresionante ante el público asiático.

«Tailandia es un país que amo. Quiero hacer realidad este sueño: llevar a Tailandia a la final de la Copa Asiática y enorgullecer a los aficionados», enfatizó.

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad de Tailandia de aparecer en copa del mundoHudson expresó su optimismo, pero con un enfoque realista.