La historia de Andy F. Noya sobre el difunto Sophan Sophiaan que no podría ser miembro del DPR de querer renunciar

VIVA – presentador Andy F noya revelar su conversación con el fallecido Sophan Sophiaan . En el video en vivo de Andy F. Noya, quien fue replicado en una cuenta de chismes, dijo que el difunto Sophan Sopian no podía soportarlo Miembro de DPR RHODE ISLAND.

Para tu información, Sophan Sophiaan Había sido miembro del parlamento indonesio durante dos períodos a partir de 1992-1997 en ese momento, fue incorporado con el Partido PDI (Partido Democrático Indonesio) y en 1999-2002 en ese momento el fin de los tardíos incorporó con PDIP (Partido Democrático de la lucha indonesia).

«Un día conversé con Sophan Sophiaan . Olvidé dónde estaba la posición, pero en el DPR nos conocimos. Él dijo ‘No puedo soportar’ «, dijo Andy F. Noya, citado de las piezas de video cargadas en la cuenta de Instagram @Rumpi_Gosip, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Entonces, no pudo soportar la palabra Andy F. Noya, el difunto esposo Widyawati en ese momento afirmaba que quería renunciar a su posición como miembro del Parlamento. La razón, relacionada con su conciencia como humano, especialmente, vio de primera mano cómo los miembros del parlamento indonesio en ese momento recibieron «dinero ilícito».

«¿No puede soportar qué sophiaan mas? (Preguntó Andy F. Noya) no puede soportarlo, tengo que renunciar a mi membresía en el DPR.

Reveló el anfitrión de Kick Andy, el fallecido Sophan Sophiaan Mencione el dilema que debe ser experimentado por miembros del Parlamento Indonesio. Cuando un miembro de la Cámara de Representantes que no quiere recibir ‘dinero ilegal’ debe aceptar las consecuencias de ser condenados al ostracismo por otros miembros.

«No quiero, aceptarlo. Si no soy aceptado, estoy ostracado, no quiero aceptarme para que me ríen. Mi mente se rebeló. En ese momento él era una fiesta de PDIP. Esta es una estrella de cine, actor de sofán Sophan», recuerda Andy F. Noya.

Andy F. Noya reveló que había muchas personas que se negaron a recibir ‘dinero ilícito’ al sentarse en el asiento de DPR Ri. Pero también hay quienes finalmente eligieron ‘deslizarse en el valle negro’ por temor a las consecuencias que recibió con ostracismo por otros miembros.

«El punto es así, hay personas que todavía quieren sobrevivir, pero esas personas son ostracadas por su entorno no pueden soportar a muchas personas que no pueden soportarlo cuando está ostracado, o más que el ostracizado, es parte del daño que ocurre, esta moral», dijo.