La historia de amor de Donny Alamsyah y Shareefa Daanish, contenida en más que para siempre

Yakarta, Viva – Fans película El drama familiar en Indonesia ahora tiene un nuevo espectáculo. Golden Scene Pictures, Mizan Pictures y FMM Studios lanzaron oficialmente su última película, más que para siempre.

Esta película promete historias de amor, sinceridad y lealtad que se empaquetan emocional y calurosamente. La historia se siente cerca de la vida de muchas personas, especialmente parejas y familias de hoy. La película fue dirigida por M. Amrul Ummami y protagonizó las filas de actores famosos como Donny Alamsyah, Shariapport, Adinda ThomasAdzana Ashel, Adhitya Alkatiri, Ladislao Camara Carranza, a Cheryl Zaneta. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Más que para siempre centrado en la historia de Salim, un esposo interpretado por Donny Alamsyah. Después de 14 años de matrimonio, debe perder a su esposa, Rifa (Shareefa Daanish). Salim prometió no volver a casarse y decidió ser un viudo con un niño.

Sin embargo, el destino dijo de manera diferente. Cuando trajo a Salim para encontrarse con Mila (Adinda Thomas), una mujer que lentamente pudo llenar el vacío de su corazón. Esta reunión hizo que Salim fuera en una encrucijada, entre mantenerse fiel a sus viejas promesas o abrir corazones para un nuevo amor. La actitud de Mila logró revivir el espacio vacío en el corazón de Salim. ¿El verdadero amor es solo para una persona, o la vida siempre da la oportunidad de nuevas esperanzas?

«La historia es muy simple, pero muy sorprendente en el corazón», dijo el productor, Ary Ambiary, en su declaración, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Shareefa Daanish, que toca RIFA, espera que esta película pueda convertirse en un regalo especial para la audiencia.

«Esperemos que esta película haga que las parejas casadas más nutren su amor hasta que la muerte se separa y más que para siempre», dijo Shareefa Daanish.

La película se transmite más que para siempre en todos los teatros en Indonesia a partir del 28 de agosto de 2025.