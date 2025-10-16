La historia de amistad de For Good resuena en Jon M. Chu

Parece apropiado que los ganadores del premio Creative Collaborator de este año, Empleos Hombresla directora de fotografía Alice Brooks y el editor Myron Kerstein, son parte del equipo que trajo “Malvado» y su secuela, «Wicked: For Good», a la pantalla grande. La película es una historia sobre la amistad y Chu, que conoce a Brooks desde sus días como estudiantes de cine en la USC, dice: «Realmente es aún más completo hacer una película como esta y explorar la amistad con mis amigos».

“Wicked” es la historia de las brujas de Oz antes de “El Mago de Oz”. El próximo mes, “Wicked: For Good” cierra la historia mientras la amistad de Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo) se pone a prueba.

El Colaboradores creativos El premio se entregará en la Festival de cine de Middleburg el 17 de octubre. El festival se realizará desde el 16 de octubre.–19.

Variety habló con los homenajeados sobre trabajar juntos en varias películas, incluida “Wicked: For Good”.

¿Cuál fue tu primera impresión de Jon cuando lo conociste en la escuela de cine?

Alice Brooks: Jon era un diseñador de producción que hice en la escuela. Quería que Jon convirtiera este apartamento en este desastroso barrio pobre de Nueva York. Entonces tomó el periódico y lo pegó a la pared con pegamento. Se veía hermoso y luego ni siquiera lo limpió. Él simplemente se fue.

Jon M. Chn: Tenía un socio que dijo que lo iban a hacer. Esa es mi explicación.

Recuerdo a Alice porque era una superestrella, así que la conocía antes de eso. Ella escribió algo que fue elegido y ella fue la directora de fotografía. Recuerdo haber visto esa historia y quedarme impactado porque fue filmada en el metro, y cuando se oscureció, todo era luz negra. Fue impactante para mí. Por eso siempre quise trabajar con Alice.

Myron, ¿cómo te involucraste con Jon en “Crazy Rich Asians”?

Kerstein: Escuché que estaba en la lista de posibles editores que Warner Bros. estaba considerando presentarle a Jon para esta película llamada “Crazy Rich Asians” y rápidamente me intrigué porque ya era fanático de las películas de Jon. Terminé usando todos los recursos que pude para entrar a la habitación. Esa sala resultó ser Skype y Jon estaba en Malasia. Simplemente tuve que disparar y decir: «Me pondré el 300% en esto. Sé que no sabes quién soy, pero ya me encanta este guión». Y me contrató.

Chu: Se mudó a Malasia, estábamos allí comiendo pollo y arroz y lo pasamos muy bien. Encontramos esa película juntos, realmente lo hicimos. Estoy cambiando pañales por primera vez mientras editamos en la habitación de al lado, y llevo al bebé con auriculares para que no pueda oír nada mientras ponemos a todo volumen a Coldplay. Fue una experiencia realmente hermosa. Y luego dije: «Nunca, nunca te dejaré ir. Hiciste mi vida mucho mejor y estás mejorando nuestras películas».

Avanzando todos estos años, estarás colaborando en “Wicked” y “Wicked: For Good”. ¿Cómo describirías esta amistad y tu taquigrafía?

Brooks: Hemos estado en esto durante cuatro años y medio. Jon llamó por primera vez mientras Myron estaba grabando “In the Heights”, y no creo que haya pasado un día sin que ninguno de nosotros haya al menos hablado entre nosotros. Hablo con Myron todo el tiempo. Acabo de pasar toda la semana con Jon.

Cuando no hablo con ellos, ellos hablan entre ellos. Es un final agridulce para la película porque hemos sido los tres caminando juntos por el camino de ladrillos amarillos durante los últimos cuatro años y medio.

Kerstein: Para animarse mutuamente, pero también para expresar sus preocupaciones sin tener que preocuparse por herir los sentimientos de alguien. Es simplemente un viaje increíble. He podido crecer más desde que conocí a Jon y Alice que en los 15 años anteriores. Esa confianza y amor son únicos en esta industria.

Chu: Creo que la confianza y el amor son correctos. Creo que la confianza es la número 1. Todos llegamos en un momento de nuestras vidas en el que teníamos algo que demostrar. A todos nos han subestimado en nuestro trabajo. Me encanta trabajar con personas que aman su trabajo más que nada y que están orgullosas de él. Ese no es siempre el caso, especialmente si la gente ha estado presente por un tiempo. Creo que luchamos por lo que creemos y buscamos algo más grande en nuestra narración. entramos [as] los desamparados, especialmente en «Wicked», donde todos los que nos rodeaban, el estudio y todos decían: «¿Pueden hacerlo estas personas?» Y pensamos que ya sabemos que podemos. Lo hemos hecho en diferentes escalas. Entonces creo que esa camaradería es realmente hermosa. Por eso nos protegemos unos a otros en todo momento. Pero creo que ahora lo hemos hecho tantas veces que confiamos en nuestro proceso creativo para que podamos crear riffs y encontrar, y ahí es donde está la magia para nosotros.

¿Qué podemos esperar esta vez con “Wicked: For Good”?

Brooks: Esta película es mucho más grande y expansiva que la primera. Es solo esta conclusión épica de nuestra historia. Es hermoso, maravilloso y un viaje enorme y emotivo. La primera película es efervescente y trata sobre elecciones, y la segunda película trata sobre consecuencias, y puedes sentir ese peso y densidad a lo largo de la película. La mitad de la primera película ocurre durante el día, y la segunda película ocurre durante la noche, y ahí está. Entonces ambas películas juntas se sienten cohesivas.

Myron, mencionaste que cortaste la primera película, lloraste durante la secuencia del baile del Ozdust, ¿hay alguna escena que te hizo llorar esta vez?

Kerstein: Probablemente no sea un gran spoiler decir que “For Good” es un momento emocional importante en esta película, y estoy emocionado de que el público experimente la interpretación de Jon, Cynthia y Ari. Sólo diré que he visto ese número en particular probablemente más de 100 veces. Incluso ayer, cuando estábamos terminando la mezcla, no dejó de hacerme llorar.

Chu: Hay tantos momentos. Lo que me encanta de la segunda película es que hemos vivido con toda esta historia durante cuatro años y medio. Hemos vivido con este arco y el mundo sólo conoce la primera mitad. El truco de magia fue hacer que la primera parte pareciera una historia completa, pero dejamos muchas cosas pendientes. Pero el hecho de que la gente lo haya aceptado y lo ame, espera hasta ver lo que hacen las chicas en “For Good”. Si pensabas que eran grandes actores, aquí es donde está la carne. Esta es la razón por la que “Wicked” existe. Ves a Cynthia hacer «No Good Deed». Nunca lo he visto con solo dos personas que no hayan aplaudido al final de ese número, te saca la emoción. No estoy seguro de que jamás haya un mayor número de personas singulares cantando una canción singular que sea más épica. Es un clásico que está a la espera de suceder, así que no puedo esperar a que la gente sienta eso.

La gente ni siquiera sabe lo que va a pasar allí. Ari cantando «No podría ser más feliz». Dios mío, ese es uno de los más difíciles de resolver. Y cuando tienes a Jonathan Bailey y Cynthia cantando.

Estos niños que ven la primera película crecerán en la segunda película. Son emociones reales. Aquí es donde realmente podemos expandirnos en el alcance cinematográfico y no solo lucir visual, sino que estoy hablando de formas emocionales, así que me encanta lo que dijo Myron, podemos simplemente avanzar en la película, formando parte de ella también, porque las chicas han avanzado en ella.

Por cierto, vamos a filmar esto un día tras otro, así que no es como si tuvieran que saltar constantemente. Son todos los artesanos quienes realmente se aseguran de que funcione.

Bueno, no podemos esperar a ver “Wicked: For Good”.

Chu: Para conectar todo eso en una película que trata sobre la amistad, las dificultades de la amistad y la belleza de la amistad, es difícil decir adiós, pero al mismo tiempo, es igual de hermoso que la hagan amigos que han pasado por altibajos, que pelean con regularidad, pero que al final se aman.