Washington, VIVA – Hábito presidente de los estados unidos donald Triunfo quien a menudo cierra los ojos durante las reuniones del gabinete vuelve a ser el centro de atención. El propio Trump enfatizó que sus acciones no se debieron a que estuviera dormido, sino a que estaba aburrido y quería terminar la reunión de inmediato.

Trump afirma que no dormir durante una reunión de gabinete en diciembre pasado, aunque parecía haber cerrado los ojos durante bastante tiempo. Según él, esto se debió únicamente a que el ambiente de la reunión se consideraba aburrido.

«Algunas personas dicen que cerró los ojos. Miren, es bastante aburrido», dijo Trump entre risas a los funcionarios en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026.

El presidente estadounidense Donald Trump.

«No dormí. Sólo cerré los ojos porque quería salir de aquí».

Y añadió: «Por cierto, no dormí. No dormí mucho».

Trump hizo los comentarios durante una reunión de gabinete televisada que duró 81 minutos. Durante la reunión, recortó el formato habitual al saltarse a varios funcionarios y a una sesión de preguntas y respuestas con periodistas.

A sus 79 años y cumpliendo su último mandato, Trump ha luchado por dejar de lado los problemas de su resistencia y vitalidad.

A menudo elogia su aptitud cognitiva frente a los periodistas, pide a sus asistentes que abran al público más agendas de reuniones e incluso ocasionalmente bromea sobre la posibilidad de un tercer mandato a pesar de las restricciones constitucionales.

El calendario oficial compartido con la prensa ahora también incluye detalles como «tiempo de política», «tiempo de firma» y «entrevistas impresas».

En gobiernos anteriores, las reuniones de gabinete tendían a realizarse a puerta cerrada y rara vez estaban expuestas a cámaras. Sin embargo, en la era Trump, este foro a menudo se ha convertido en un escenario público para mostrar los logros del gobierno que se considera que reciben poca atención de los medios.

En una ocasión, el año pasado, una reunión de gabinete duró más de tres horas y fue transmitida en vivo por televisión, lo que la convirtió en una de las apariciones de cámara más largas en su vida pública.

Trump fue visto cerrando los ojos varias veces en diversos eventos públicos, aunque en la reunión del jueves no parecía estar dormido.

Tampoco es el primer presidente que enfrenta dudas sobre su resistencia. En la década de 1980, también se pidió al portavoz del presidente Ronald Reagan, Marlin Fitzwater, que explicara por qué Reagan, que tenía unos 70 años, parecía tener sueño en público.