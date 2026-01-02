La hija de Tommy Lee Jones tenía 34 años

Victoria Jonesla hija de Tommy Lee Jones quien actuó y apareció con su padre en dos de sus películas, fue encontrada muerta en un hotel de San Francisco el jueves 1 de enero, según NBC Área de la Bahía. Ella tenía 34 años.

El Departamento de Bomberos de San Francisco emitió un comunicado a los medios de comunicación diciendo que los paramédicos fueron llamados al Hotel Fairmont en San Francisco a las 2:52 am del día de Año Nuevo.

«Nuestras unidades acudieron al lugar, realizaron una evaluación y declararon muerta a una persona», dijo un portavoz. Aún no se conoce la causa de la muerte.

«Estamos profundamente entristecidos por un incidente que ocurrió en el hotel el 1 de enero de 2026», dijo el Hotel Fairmont en un comunicado a NBC Bay Area. «Nuestro más sentido pésame para la familia y los seres queridos durante este momento tan difícil. El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso».

Victoria actuó de niña junto a su padre en “Hombres de negro II” en 2002 y “Los tres entierros de Melquiades Estrada” en 2005. Este último fue el debut como director de Tommy Lee Jones, en el que también protagonizó. También apareció en la película de 2005 “Sorry, Haters”, un episodio de “One Tree Hill” y en la película de 2014 “The Homesman” como adulta.

Victoria acompañó a su padre a varios estrenos de películas y alfombras rojas durante su carrera. Tommy Lee Jones ganó el Oscar en 1994 por “The Fugitive” y apareció más recientemente en “The Burial” y “Finestkind” en 2023.

Variedad se ha puesto en contacto con el representante de Tommy Lee Jones. Victoria fue la segunda hija de Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley.