La hija de Tommy Lee Jones fue encontrada muerta en una habitación de hotel, aquí está la cronología

San Francisco, LARGA VIDA – El dolor rodea al veterano actor de Hollywood Tommy Lee Jones. su hija, Victoria Jonesencontró morir mundo en un famoso hotel de San Francisco a principios de año nuevo. La marcha de Victoria se produjo cuando aún tenía 34 años.

Lea también: Muere el padre de Gilang Dirga



Victoria fue encontrada inconsciente el jueves 1 de enero de 2026, hora local, en el hotel Fairmont San Francisco. Fue declarado muerto momentos después de que el equipo médico llegara al lugar. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó que hubo una emergencia médica en el hotel en las primeras horas del día de Año Nuevo. Los agentes recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 02.52 am hora local.

Lea también: ¡Reveló! La policía asegura cuchillos y cinco teléfonos móviles en la escena del asesinato de una familia de Situbondo



«Nuestras unidades acudieron al lugar, realizaron una evaluación y declararon muerta a una persona», dijo un portavoz citado por People el sábado 3 de enero de 2026.

La identidad de la víctima luego llevó a Victoria Jones. La policía local dijo que no había encontrado indicios iniciales de que hubiera un elemento criminal en el incidente. Las sospechas iniciales apuntan a una sobredosis de drogas ilegales. Así lo confirma la grabación de la llamada de emergencia, que clasifica el incidente como una condición médica grave.

Lea también: El creador de Call of Duty, Vince Zampella, muere en un trágico accidente



En la grabación de audio del despacho de emergencia, la llamada del incidente se clasificó como “código 3 por sobredosis, decoloración”.

El término «decoloración» se refiere a una afección médica grave conocida como cianosis, que consiste en niveles bajos de oxígeno en la sangre. Esta afección suele asociarse con problemas cardíacos o pulmonares y se caracteriza por cambios en el color de la piel, los labios y las uñas.

También surgió la historia legal de Victoria. Según los registros judiciales, se registró que había tenido varios encuentros con las autoridades durante el último año.

El 28 de abril de 2025, Victoria fue arrestada en el condado de Napa, California, y acusada de tres delitos menores: obstrucción a un oficial, estar bajo la influencia de una sustancia controlada sin receta válida y posesión de una sustancia controlada sin receta válida. Declaró su inocencia.

Tiempo después, Victoria fue arrestada nuevamente el 17 de junio en la misma zona y enfrenta cargos de violencia doméstica menor. Volvió a declarar su inocencia en el juicio del 1 de julio.

Victoria Jones es la segunda hija del matrimonio de Tommy Lee Jones con su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Aunque no es tan intensa como su padre, Victoria intentó actuar y apareció en varios proyectos de la pantalla grande.