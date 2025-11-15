La hija de Lalu abandona la política y “repudia” a la familia tras la derrota de RJD en Bihar







Ex Ministro Principal de Bihar y Rashtriya Janata Dal (RJD) La hija del patriarca Lalu Prasad Yadav, Rohini Acharya, dijo el sábado que había decidido “dejar” la política y está “repudiando” a su familia, un día después de que el partido sufriera una derrota masiva en las elecciones de la asamblea, consiguiendo sólo 25 escaños en la asamblea estatal de 243 miembros, informó la agencia de noticias ANI.

Acharya asumió toda la culpa por el resultado y apuntó al miembro del Parlamento (MP) de RJD y colaborador cercano de su hermano Tejashwi, Sanjay Yadav.

«Estoy dejando la política y estoy repudiando a mi familia… Esto es lo que Sanjay Yadav y Rameez me habían pedido que hiciera y asumo toda la culpa», dijo Rohini Acharya en su publicación en X.

Dejo la política y repudio a mi familia…

Esto es lo que Sanjay Yadav y Rameez me pidieron que hiciera… y asumo toda la culpa. —Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) 15 de noviembre de 2025

El hermano mayor de Acharya Tej Pratap Había sido expulsado a principios de este año tanto del partido como de la familia tras una polémica relacionada con su vida personal. Su expulsión se produjo después de una publicación en Facebook en la que afirmaba estar en una relación, lo que provocó un enfrentamiento público con la familia. El tema también revivió las discusiones sobre sus problemas matrimoniales pasados, incluido su caso de divorcio en curso con Aishwarya Rai, nieta del ex ministro principal de Bihar, Daroga Rai.

Después de su expulsión, Tej Pratap lanzó su propio partido, el Janshakti Janta Dal (JJD), y compitió desde el distrito electoral de la Asamblea de Mahua. Se enfrentó a un gran revés, terminando en un distante tercer lugar, ya que Sanjay Kumar Singh del Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) ganó con 87.641 votos y un margen de 44.997 votos, mientras que el candidato del RJD, Mukesh Kumar Raushan, quedó en segundo lugar.

El anuncio de Rohini de distanciarse de la familia se produjo un día después de que el RJD sufriera un importante revés en la Elecciones a la Asamblea de Bihar, terminando como el tercer partido más grande con sólo 25 escaños, a pesar de disputar más de 140 escaños.

El ‘tsunami’ de la Alianza Democrática Nacional (NDA) arrasó con el opositor Mahagathbandhan, con el Partido Bharatiya Janata (BJP) emergiendo como el partido más grande con 89 escaños, seguido por el Janata Dal (United) con 85. Otros aliados de la NDA también registraron altas tasas de huelga. La NDA en el poder obtuvo 202 escaños, una mayoría de tres cuartos en la Cámara de 243 miembros, la segunda vez que cruza la marca de los 200 después de ganar 206 escaños en las elecciones de 2010.

dentro del Acuerdo de confidencialidadel BJP obtuvo 89 escaños, JD(U) 85, el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) 19, Hindustani Awam Morcha (Secular) 5 y Rashtriya Lok Morcha 4.

En Mahagathbandhan, el RJD obtuvo 25 escaños, los partidos de izquierda 3 y el Partido Inclusivo Indio (IIP) 1.

El All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), liderado por Asaduddin Owaisi, obtuvo cinco escaños y el Partido Bahujan Samaj (BSP), uno.

Jan SarajDirigido por Prashant Kishor, que esperaba un debut impresionante después de una larga campaña de divulgación en todo el estado, no logró ganar ningún escaño.

