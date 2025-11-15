La herramienta fiscal de RI genera ingresos de 2,42 billones de IDR y se centra en mantener el nivel de crédito moroso

Surakarta, VIVA – PT Sarana Multigriya Financiera (Persero) o SMF informa desempeño financiero no auditado hasta septiembre de 2025. Como herramienta fiscal (herramientas fiscales) gobierno, la empresa logró registrar ingreso Con 2,42 billones de IDR y esfuerzos para impulsar la financiación, el desempeño financiero sigue siendo sólido hacia finales de año.

El director de Finanzas y Gestión de Riesgos de SMF, Bonai Subiakto, dijo que los activos totales de la compañía alcanzaron los 53,6 billones de rupias en el tercer trimestre de 2025. Este logro casi coincide con la posición a lo largo de 2024, que fue de 58,13 billones de rupias.

«El aumento de los activos está respaldado por la liquidez que sigue creciendo, principalmente gracias a la emisión de títulos de deuda en el mercado», dijo Bonai en una conferencia de prensa en Surakarta el viernes 14 de noviembre de 2025.

En términos de capital, SMF registró un ligero aumento a 20.905 billones de IDR en comparación con 2024, que fue de 20.580 billones de IDR. Bonai también destacó que se estima que los ingresos previstos hasta finales de 2025 seguirán siendo superiores a los del año pasado.

Presentación del desempeño financiero de PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) en Solo

«En estos tres meses hemos seguido trabajando duro para alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado», añadió.

Admitió que el crecimiento de los activos también aumentó los gastos de la empresa, especialmente los costes por intereses. Aún así, beneficio neto aumentó un 3 por ciento a 432 mil millones de IDR y es optimista de que puede superar el logro de ganancias del año anterior de 540 mil millones de IDR.

En términos de salud financiera, el rendimiento de los activos (ROA) se encuentra en el nivel temporal del 1,07 por ciento. Rentabilidad sobre el capital (OE) en la posición del 2,82 por ciento. Entonces el margen de beneficio es del 17,68 por ciento.

Nivel de préstamos morosos (Préstamo dudoso/NPL) bruto al nivel del 0,003 por ciento. Este valor llevó a la empresa a recibir una calificación internacional BBB en abril de 2025 de S&P Global Ratings.

«Si no podemos mantener la calidad de los préstamos dudosos, esto afectará realmente a las cifras anteriores porque nuestros márgenes son muy limitados», concluyó Bonai.

Hasta septiembre de 2025, esta herramienta fiscal dependiente del Ministerio de Finanzas ha distribuido fondos a las instituciones de distribución de financiación de la vivienda a través de planes de titulización y financiación por valor de 14,53 billones de IDR. La financiación total recibida alcanzó los 10 billones de IDR.