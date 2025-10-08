La heroica historia del doctor Aron y el equipo SAR rescataron a las víctimas de la Al Khoziny Islamic Boarding School

VIVA – El evento colapsado del Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Sidoarjo todavía deja un profundo dolor para muchas personas. Pero detrás de la desgarradora tragedia, la heroica historia del personal médico y los equipos de rescate que habían luchado por salvar a las víctimas.

Se está resaltando una figura Dr. Aaron Simatupang, quien realizó acciones médicas extremas en la escena. En un programa de televisión organizado por Raffi Ahmad e Irfan Hakim, el médico me dijo que la decisión de llevar a cabo la amputación en medio de ruinas no era fácil.



Las ruinas del edificio en Al Khoziny Ponpes, Sidoarjo

«Descubrimos que en ese momento la víctima estaba siendo apretada por un concreto de horas del incidente. Si no se llevaba a cabo una amputación, su vida podría perderse», dijo el doctor Aron citado por YouTube el miércoles 8 de octubre de 2025.

La acción se llevó a cabo bajo presión de tiempo, en condiciones oscuras, oxígeno mínimo y no estéril, una situación que estaba lejos del estándar de la sala de operaciones del hospital. Sin embargo, la seguridad de la vida de la víctima es una prioridad para el médico.

«La vida de las víctimas por encima de todo. Aunque no salimos, terminamos con las víctimas allí», dijo. .

La decisión fue el resultado de una rápida coordinación entre varias partes, incluido el Hospital Regional de Notopuro Sidoarjo. Junto con el equipo SAR combinado de Basarnas, TNI, Polri, PMI, a voluntarios locales, trabajando juntos para evacuar a las víctimas.

El doctor Aron también explicó que la comunicación con las víctimas que todavía estaban al tanto de ser una parte importante del proceso médico en el sitio de desastre.

«La forma en que accedemos al paciente es hablar. Desde allí sabemos si la respiración es buena y la sangre para el cerebro sigue siendo suficiente. Al mismo tiempo, también es para calmar a la víctima», explicó.

Después de una amputación de emergencia en el lugar, el doctor Aron y el equipo inmediatamente llevaron a la víctima al hospital para continuar con más operaciones.

«Regresamos al hospital para llevar a cabo más operaciones junto con mi supervisión, el médico Larona», agregó.

Aunque la acción es alta en riesgo, los resultados no son en vano. La vida de Santri fue rescatada, y la acción rápida recibió una amplia apreciación de la comunidad y las familias de las víctimas.