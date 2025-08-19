‘La hermana pequeña’ de Hafsia Herzi comprada por Strand Lanzando para nosotros

«La hermana pequeña» Hafsia HerziLa característica que a principios de este año ganó Cannes‘Premio a la Mejor Actriz a Nadia Melliti y The Laer Palm después de inclinarse en la competencia en el festival, ha sido adquirido para Estados Unidos

Liberación de hilos ha comprado la película, que tendrá su próxima gran aparición en el festival en Toronto. El acuerdo fue negociado por Jon Gerrans de Strand y Quentin Bohanna de Mk2.

Dirigida por la actriz y cineasta francesa Herzi, «The Little Sister» es una historia de la mayoría de edad sobre una adolescente francesa-algeria que explora su sexualidad mientras navega por su fe musulmana.

Adaptada de la novela de Fátima Daas, la película sigue a Fátima (Melliti), de 17 años, la más joven de tres hijas, que se ve obligada a pisar con cuidado mientras busca su propio camino, lidiando con los deseos emergentes, su atracción por las mujeres y su leyaltad a su cariñosa familia de los argeles franceses. Comenzando en la universidad de París, sale, hace amigos y explora un mundo completamente nuevo, todo mientras se enfrenta a un dilema atemporal y desgarrador: ¿cómo se puede mantener fiel a uno mismo al reconciliar las diferentes partes de la identidad de uno se siente imposible?

«Estamos encantados de tener esta película innovadora», dijo Gerrans en un comunicado. «‘La hermana pequeña’ retrata bellamente el viaje de una persona joven y el descubrimiento de sí mismo de manera tan emocionante».

Strand planea un lanzamiento teatral de primavera 2026 después de una gira por el festival por los Estados Unidos en ciudades clave.

«Después de una increíble carrera en el festival que comenzó con la competencia oficial de Cannes, ser la única película francesa que ganó un premio en esa sección, seguido de una serie de ventas, obtener la película en los Estados Unidos ha sido una verdadera prioridad para nosotros», dijeron los productores de cine de junio Julie Billy y Naomi Denature. «Estamos encantados de que ‘The Little Sister’ sea lanzado por Strand Lanzing, cuyo talento para lanzar películas internacionales audaces siempre nos ha impresionado».

Agregaron: «Esta será la primera película de Hafsia Herzi que se muestra en los Estados Unidos, y no podríamos estar más emocionados de que ella cuente entre las nuevas voces del cine internacional para los amantes del cine estadounidense».

Una dos veces actriz ganadora de César para «The Secret of the Grain» en 2008 y «Borgo» este año, Herzi hizo su debut en el director con «You Deu a Lover» de 2019. Su segunda característica, la «buena madre» de 2021, compitió en la competencia sin respeto de Cannes y ganó el premio del conjunto.