La hermana de Matthew Perry sobre la organización de la casa Matthew Perry

Dos años después Mateo PerryDespués de la repentina muerte, su hermana Caitlin Morrison todavía escucha su voz mientras realiza su vida diaria. «Lo siento mucho a mi alrededor y puedo escuchar las cosas que diría en respuesta a las cosas que están sucediendo, como si realmente estuviera aquí diciéndolas. Tal vez lo esté. No lo sé. ¿Quién sabe? Tal vez los fantasmas sean reales», dice riendo y luego ofrece una broma al estilo Chandler Bing. «Haremos algo de cerámica juntos».

En los días posteriores a la muerte del ícono de “Friends” por una sobredosis accidental de ketamina a la edad de 54 años, Morrison canalizó su dolor con un propósito y fundó la Casa Matthew Perry en su ciudad natal, Ottawa. La misión de la organización sin fines de lucro es disminuir el impacto social y económico de la adicción financiando investigaciones emergentes y brindando apoyo posterior al tratamiento a personas que viven con trastornos por uso de sustancias.

«He tenido toda esta carrera en organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas», explica. «Fue algo muy natural para mi mente después de su muerte: tratar de utilizar lo que sabía hacer para darle algún tipo de significado y propósito a esta cosa horrible, horrible que no debería haber sucedido».

El grupo está construyendo la primera instalación en Ottawa y planea replicar el proyecto en ciudades de todo Canadá. El primero estará conectado a un centro comunitario más grande para que incluso las personas que no están hospitalizadas puedan acceder a atención médica, atención de salud mental, asesoramiento profesional, gestión de planificación financiera y servicios de terapia familiar para ayudar a reconstruir las relaciones desgastadas por la adicción.

Mientras Morrison profundizaba en la investigación sobre el abuso de sustancias, llegó a una conclusión clave sobre el fenómeno de la recaída. “Todo el mundo decía: ‘Podemos recibir ayuda durante un mes. Si tenemos suerte, de tres a seis meses’. Y eso es maravilloso, pero no suficiente”, explica. «El cerebro necesita más tiempo para sanar».

Señala una estadística reveladora: el 85% de las personas recaen al año de recibir tratamiento. Pero después de tres años, esa cifra cambia y el 85% mantendrá su recuperación por el resto de sus vidas.

Esa idea dio forma al modelo de la Casa Matthew Perry. “A nadie se le pide nunca que salga por la puerta hasta que sienta que tiene todo lo que necesita”, afirma. «La estancia media será de unos tres años». El centro de Ottawa incluirá atención médica, asesoramiento profesional, terapia de trauma, programas de arte y música y asesoramiento familiar. «Es como, hagamos que cada parte de tu vida sea lo más maravillosa posible».

El trabajo del grupo es independiente pero complementa a la Fundación Matthew Perry, una organización con sede en Los Ángeles encabezada por la publicista del actor, Lisa Kasteller. En septiembre, la Fundación Matthew Perry celebró una cumbre sobre adicción y recuperación titulada «Rompiendo barreras y construyendo caminos para el cambio» en CAA.

Morrison dice que la fundación de su hermano en Estados Unidos continúa realizando un trabajo importante a largo plazo, pero «estamos construyendo algo que ayudará a las personas de inmediato, y creo que vamos a cambiar la forma en que se ve el tratamiento para todos».

Con eso, hace su discurso a la comunidad del entretenimiento que se convirtió en la familia sustituta de Perry después de que él disfrutó de sus primeros éxitos cuando era adolescente: «A cualquier persona de Hollywood que pueda estar escuchando: si esta es un área de interés para ustedes, Matthew Perry House es el lugar para apoyar. Siento que puedo decir eso éticamente porque en realidad no me pagan».

A medida que se acercaba el 28 de octubre de este año, Morrison intentó equilibrar la reflexión con el progreso. «Siempre será un día con un poco de oscuridad», dice. «Pero tal vez eso esté mal, porque en su cumpleaños de este año, me di cuenta de que en realidad estaba mejor ese día de lo habitual. Esos días como el 28 de octubre en realidad no lo hacen más difícil. Son los días en los que se permite que sea realmente difícil. Son un permiso para llorar públicamente de una manera vergonzosa».

Su humor, como el de su hermano, nunca está lejos. “La respuesta divertida del mecanismo defensivo es que me arruinó Halloween, así que gracias”, bromea. «La respuesta seria es… es sólo un día con un poco de oscuridad».