Yakarta, Viva – Aunque la pérdida estatal se estima en RP1.35 billones, la policía nacional aún no ha arrestado a cuatro sospechosos en el presunto caso corrupción Proyecto de planta de energía de vapor (Pltu) 1 West Kalimantan, incluido el décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia Jusuf kallaHalim Kalla.

Además de Halim, otros tres sospechosos fueron ex director de PLN para el período 2008-2009 Fahmi Mochtar, director presidente de PT BRN con Inicials RR y Presidente Director de PT Praba Hyl.

Jefe de la Policía de Investigación Criminal del Cuerpo del Cuerpo (Tipidkor Cortstation), afirmó el inspector general de policía Cahyono Wibowo, la detención de los cuatro sospechosos todavía estaba esperando la integridad del archivo de caso que estaba siendo coordinada con la oficina del Fiscal General de Indonesia.

«También coordinaremos con los amigos de los fiscales para la integridad del archivo del caso», dijo Cahyono, martes 7 de octubre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional Kortastipidkor, Inspector General Cahyono Wibowo

Reconoció que los sospechosos cumplieron los requisitos objetivos para detenido Debido a la amenaza de oraciones mayores de cinco años de prisión. Sin embargo, dijo Cahyono, la detención no es una cuestión de formalidad, sino más bien una cuestión de estrategias de investigación para que los pasos legales funcionen de manera efectiva.

«La detención es una necesidad. A lo largo del proceso de investigación, tenemos suficiente evidencia. Por lo tanto, estamos presentes, lo que significa que la construcción que construimos ya entiende. De modo que en este tiempo de manejo no expiramos», dijo.

Aunque aún no están detenidos, los investigadores aseguraron que habían presentado prohibir el extranjero a la inmigración.

«Así que simultáneamente, en el momento de determinar el sospechoso, nuestro equipo también emitirá prevención de viajar al extranjero», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la Policía Nacional nombró a cuatro personas como sospechosos en el presunto caso de corrupción de la construcción de la planta de energía de vapor (PLTU) 1 Mempawah, West Kalimantan. Uno de ellos es el ex director presidente de PLN, Fahmi Mochtar.

Este caso salió de un proyecto estratégico llevado a cabo en 2008 a 2018. Sin embargo, el proyecto con una capacidad de 2×50 megavatios se estancó y causó grandes pérdidas para el país.

Head of Corps Corps Corruption Act (Kortastipidkor) Polri Criminal Investigation Agency, Police Inspector General Cahyono Wibowo, said that three other suspects came from the private sector, namely the Director of PT BRN who was also the 10th Vice President’s younger brother and 12 Jusuf Kalla, namely Halim Kalla (HK), Director of PT BRN with the initials RR, as well como director de PT Praba con las iniciales Hyl.