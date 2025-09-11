Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Establezca el presidente comisionado de Pt Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), así como el presidente del Presidente de Pt Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoeesoedibjo alias Rudy Tanoe (BRT) como uno de sospechar El supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales.

Esto se sabía cuando el portavoz de KPK, Budi Praseteto, respondió a la sumisión del juicio previo de Rudy Tanoe, que era el hermano de Hary Tanoesoedibjo con respecto a la determinación del sospechoso.

«El KPK respeta los derechos legales de BRT en la presentación de un juicio previo al juicio», dijo Budi a periodistas en Yakarta el jueves.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Anteriormente, el KPK investigó el caso relacionado Asistencia social En el Ministerio de Asuntos Sociales, comenzando desde el supuesto caso de soborno en la adquisición de asistencia social para el área de Jabodetabek en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020, el 6 de diciembre de 2020.

Uno de los sospechosos en el caso fue el ex ministro social Juliari Peter Batubara.

En marzo de 1523, el KPK anunció una investigación de presunta corrupción en la distribución de la asistencia social de arroz a la familia Beniciary (KPM) y al Programa Family Hope (PKH) en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020-2021.

El 26 de junio de 2024, el KPK anunció comenzar una investigación de presunta corrupción en la adquisición de la asistencia social del presidente relacionada con el manejo de Covid-19 en el área metropolitana de Yakarta en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020.

Mientras tanto, el 19 de agosto de 2025, el KPK evitó que cuatro personas viajaran al extranjero con respecto al caso de transporte del Ministerio de Asuntos Sociales, a saber, las iniciales es, BRT, KJT y ella.

Basado en la información recopilada, las cuatro personas son el personal experto del Ministro de Asuntos Sociales en el campo del cambio y la dinámica social Edi Suharto (ES), y el Presidente Comisionado de Pt Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), así como el Presidente Director de Pt Dosni Roha Indonesia Bambang Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo).

Luego, el Director de DNR Logistics en 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT) y DNR Logistics Director Operational en 2021-2024 Herry Tho (Her).

En la misma fecha, el KPK anunció que había nombrado a tres personas y dos corporaciones como sospechosos en el caso, que fue el desarrollo del caso de distribución de asistencia social de arroz para KPM y PKH en 2020-2021, así como para evaluar la pérdida estatal de hasta RP200 mil millones.

El 25 de agosto de 2025, Rudy Tanoe presentó un juicio previo al Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta y solicitó que la determinación del sospechoso fuera declarada inválida y no tenía fuerza legal. (Hormiga)