La hermana de Hary Tanoe fue evitada en el extranjero después del caso de corrupción de Bansos

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Evitar que cuatro personas se alieran en el supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales).

«El KPK lleva a cabo la prohibición de viajar al extranjero a cuatro personas con las iniciales ES, BRT, KJT y ella», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en Yakarta, el martes 19 de agosto de 2025.

Con base en la información recopilada, las cuatro personas que fueron prevenidas eran el personal experto del Ministro de Asuntos Sociales en el campo del cambio y la dinámica social, Edi Suharto (ES), y el Presidente Comisionado de Pt Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), así como Presidente Director de Pt Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto -TanoesoedibJo (Brt).).).).).).

Luego, el Director de DNR Logistics en 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), Director de Logística Operativa DNR en 2021-2024 Herry Tho (Her).

Budi agregó prevención Esto es válido para los próximos seis meses desde el 12 de agosto de 2025.

«El KPK lleva a cabo la prohibición de viajar al extranjero porque la existencia de la persona interesada en el territorio de Indonesia es necesaria en el contexto del proceso de investigación de los supuestos actos criminales de corrupción en cuestión», dijo.

Se sabe que el KPK anunció la investigación del caso de transportar asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales el 13 de agosto de 2025. El KPK ha nombrado a 5 sospechosos en este caso. Dos de ellos son corporaciones.

El supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales fue el desarrollo de un caso de presunto soborno en la adquisición de asistencia social para la región de Jabodetabek en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020, a saber, el 6 de diciembre de 2020. Uno de los sospechosos fue el ex ministro social Juliari Peter Peter.

El KPK el 15 de marzo de 2023 anunció una investigación de presunta corrupción en la distribución de la asistencia social de arroz a la familia Beniciary (KPM) y al Programa Family Hope (PKH) en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020-2021.

El 26 de junio de 2024, el KPK anunció comenzar una investigación de presunta corrupción en la adquisición de la asistencia social del presidente relacionada con el manejo de Covid-19 en el área metropolitana de Yakarta en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020.