La hermana de Dolly Parton ora por el ícono del país en medio de problemas de salud

Dolly PartónLa hermana de Freida pide a los fanáticos que oren por la Reina del Country, quien “no se ha sentido mejor últimamente”. La salud de Parton ha sido una prioridad para los fanáticos desde que ella pospuso su residencia en Las Vegas a finales de septiembre debido a problemas de salud. Ni Parton ni su equipo han revelado detalles sobre los problemas de salud de la cantante.

“Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana Dolly”, escribió Freida en las redes sociales (vía Gente). «Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido mejor últimamente. Realmente creo en el poder de la oración, y me han llevado a pedirle a todo el mundo que la ama que sean guerreros de oración y oren conmigo».

Freida concluyó su publicación con un emoji de corazón y agregó: «Ella es fuerte, es amada y con todas las oraciones elevadas por ella, sé en mi corazón que estará bien. Buena suerte, mi mariquita Dolly. ¡Todos te amamos!».

Parton tenía previsto comenzar una residencia de seis espectáculos en Las Vegas en el Caesars Palace en diciembre. Los espectáculos estaban programados para realizarse del 4 al 13 de diciembre y habrían sido la primera serie de conciertos de Parton desde que concluyó su gira “Pure & Simple” en 2016.

«Quiero que los fans y el público escuchen directamente de mí que, desafortunadamente, tendré que posponer mis próximos conciertos en Las Vegas», publicó Parton el 28 de septiembre. «Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi chequeo de 100,000 millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico! En total En serio, ante esto no voy a poder ensayar y armar el show que quiero que veas, y el show que mereces ver. Pagas un buen dinero para verme actuar y quiero dar lo mejor de mí para ti”.

Parton agregó en ese momento que “aún podría trabajar en todos mis proyectos desde aquí en Nashville”. Un par de días después, se supo la noticia que Parton no asistiría a la edición de este año Premios Gobernadores en noviembre, donde iba a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Parton originalmente planeó asistir al evento virtualmente desde Nashville, pero ahora su aparición no se realizará por razones que su equipo no ha revelado.

En su declaración anunciando su aplazamiento en Las Vegas, Parton enfatizó a sus fans que no tenía planes de retirarse pronto escribiendo: «No se preocupen si dejaré el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre detenerlo todavía. Pero creo que Él me está diciendo que disminuya la velocidad ahora mismo para poder estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes. Los amo y gracias por su comprensión».