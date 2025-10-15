La Harley-Davidson que desapareció en Senayan Mall no era una moto cualquiera

Yakarta, VIVA – Un incidente único atrajo la atención de los internautas después de que una unidad Harley-Davidson FXD Dyna Super Glide 2008 desapareciera en el estacionamiento de un centro comercial en el área de Senayan, en el sur de Yakarta.

Poco después de que el propietario informara a las autoridades, la gran motocicleta, también conocida como moge, procedente de Estados Unidos fue encontrada en la zona de Bekasi, en Java Occidental. Según la búsqueda de VIVA Otomotif, el miércoles 15 de octubre de 2025, se sabe que la motocicleta estilo crucero tiene un alto valor de venta.

La Harley-Davidson FXD Dyna Super Glide se presentó por primera vez a principios de la década de 1990 y es conocida como una motocicleta con un fuerte estilo clásico. Este modelo combina el diseño tradicional de Harley con un rendimiento moderno adecuado para coleccionistas y entusiastas del turismo.

En términos de diseño, la Super Glide aparece con un aspecto elegante típico de Harley, completo con un tanque en forma de lágrima y una carrocería musculosa. La suspensión delantera telescópica y el robusto marco de acero hacen que parezca simple, pero tienen un carácter fuerte en la carretera.

Esta moto está equipada con un motor Twin Cam 96 con una cilindrada de 1.584 cc que produce alrededor de 67 CV de potencia y 125 Nm de par. Este gran motor está combinado con una transmisión de seis velocidades que proporciona un movimiento suave tanto a bajas como a altas velocidades.

El sistema de transmisión utiliza una transmisión por correa, típica de Harley-Davidson, que hace que la aceleración sea suave y sin vibraciones excesivas. El sonido profundo y pesado del escape es uno de los principales atractivos para los grandes aficionados a las motos.

En términos de características, la FXD Dyna Super Glide ofrece una posición de asiento baja y manillares anchos, lo que proporciona un gran confort para viajes largos. Pesa más de 300 kilogramos, pero la distribución del peso hace que esta moto se mantenga estable al circular por carretera.

Para el mercado indonesio, la Harley-Davidson FXD Dyna Super Glide ahora tiene un estatus excepcional porque ya no se produce. Sin embargo, todavía circulan varias unidades usadas con precios que oscilan entre 350 y 500 millones de IDR, según el estado y el año de fabricación.

Esta motocicleta se ha convertido en un objetivo para los coleccionistas porque representa la era «Dyna», que ahora ha sido descatalogada por Harley-Davidson.