Kiev, VIVA – presidente de ucrania Volodímir Zelenski instó a los líderes y a la comunidad internacional a «no perder el impulso del avance de la paz» tras los avances logrados en Oriente Medio con el acuerdo de alto el fuego Gaza.

«La guerra en Europa también puede terminar», dijo Zelensky en su carga según informó X el guardián El martes 14 de octubre de 2025, Eraya añadió que el liderazgo de Estados Unidos y sus socios Ucrania es «el más importante».

Zelensky dijo que pasó casi una hora discutiendo el tema con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

«Estamos coordinando nuestras posiciones. Es importante que el presidente Trump implemente con éxito las medidas necesarias para asegurar la liberación de los rehenes y detener la guerra en Gaza», dijo Zelensky.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la Cumbre de Gaza en Sharm el-Sheikh

«No hay duda de que una acción adecuada por parte de Estados Unidos también podría ayudar a poner fin a la guerra. Rusia contra Ucrania. «Tenemos la misma visión al respecto», añadió.

La conversación entre Zelensky y Stubb también abordó los recientes ataques de Rusia al sector energético de Ucrania y enfatizó la importancia de fortalecer las defensas aéreas.

«Les agradezco su disposición a ayudar. Rusia debe ser despojada de los medios para continuar con su guerra y su terror, y esta puede ser la base más confiable para la paz en nuestra región», dijo.

Paz en Gaza

La Cumbre de Paz de Gaza se celebró en Sharm El-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025, copresidida por el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a ella asistieron 35 líderes mundiales para discutir la paz en la Franja de Gaza.

Los participantes de la cumbre en la declaración conjunta, incluidos los líderes de Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto, se comprometieron a resolver cualquier disputa futura mediante la diplomacia y la negociación, no por la fuerza, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca.

«Por la presente nos comprometemos a resolver disputas futuras a través de medidas y negociaciones diplomáticas, en lugar de violencia o conflictos prolongados», según el comunicado publicado el lunes.

«Reconocemos que Oriente Medio no puede sobrevivir a un ciclo de guerra prolongada, negociaciones estancadas o implementación fragmentada, incompleta o selectiva de los términos negociados».