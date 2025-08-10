La guerra ocurre en todas partes, RI no se pone de lado con ningún bloque

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto confirma que la posición de Indonesia sigue siendo un país que se adhiere al principio de nobloquear En medio de la situación geopolítica del mundo que se está calentando cada vez más.

PRABOWO transmitió esto en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en las Fuerzas Especiales del Comando Pusdiklatsus (Kopassus), Batujarar, Bandung, Java Occidental hoy, domingo 10 de agosto de 2025.

Prabowo inicialmente mencionó guerra Lo que sucede en todas partes, como en Europa a Oriente Medio. Dijo que las madres a los niños fueron sacrificadas en la guerra.

«La situación del mundo está llena de incertidumbre a pesar de que no nos gusta la guerra, la guerra ocurre en todas partes, en los continentes europeos se produce una gran guerra. En el Medio Oriente vemos cómo se trata una nación débil arbitrariamente, las madres, los niños pequeños son sacrificados», dijo Prabowo.

Respondiendo a varias guerras, Prabowo enfatizó que Indonesia no se pondría de lado con ningún bloque.

«Y nadie puede detenerlo, Indonesia no quiere ponerse del lado de ningún bloque», dijo.

Para esta actitud, Prabowo luego enfatizó la importancia de defensa el fuerte. Hizo hincapié en que la soberanía del precio fijo de la República de Indonesia que debe mantenerse.

«Lo probamos y continuaremos demostrando que somos una lucha que nunca conoce la rendición», concluyó Prabowo.