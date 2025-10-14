Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto asistir Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

Este foro internacional reúne a líderes mundiales para presenciar la firma de un acuerdo de paz y terminación guerra De Gazaque marca el fin del prolongado conflicto y la apertura de una nueva página hacia la estabilidad en la región de Oriente Medio.

Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump Dijo que el acuerdo alcanzado fue el resultado de una larga cooperación entre diversas partes en la región y a nivel internacional.

Este acuerdo, afirmó Trump, también indica que la guerra en Gaza ha terminado oficialmente. También ha llegado ayuda para los residentes de Gaza.

«Después de años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando, incluidos cientos de camiones llenos de alimentos y ayuda médica», dijo Trump.

El Jefe de Estado estadounidense añadió que los civiles habían regresado a sus hogares y los rehenes se habían reunido con sus familias.

En su discurso, Trump también expresó su agradecimiento a los líderes de los países de Medio Oriente y del mundo que contribuyeron a las negociaciones de paz.

Enfatizó que el siguiente paso es la reconstrucción y rehabilitación de Gaza, con el apoyo de varios países para reconstruir la infraestructura, los servicios públicos y la vida de la sociedad civil en la región.

La asistencia internacional, según Trump, se centrará en mejorar las condiciones humanitarias y garantizar que Gaza se convierta en una región pacífica y segura para todos sus ciudadanos.

La invitación y participación de Indonesia en este foro refleja el fuerte compromiso del Gobierno de la República de Indonesia con la paz mundial y la diplomacia humanitaria, en consonancia con el mandato constitucional de participar en la implementación del orden mundial basado en la independencia, la paz eterna y la justicia social.

La Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh es un impulso importante para que la comunidad internacional fortalezca la colaboración hacia un Oriente Medio pacífico, estable, igualitario y próspero, además de reafirmar el espíritu de solidaridad global en el mantenimiento de la paz.