La Guardia Nacional en Washington comenzó a estar equipada con armas, M4 a la pistola M17

WashingtonVIVA – Miembro Guardia nacional Estados Unidos de América en Washington, DC, ahora equipado armaCon una advertencia de las tropas, el domingo (8/24) de que «la detención se puede hacer y conducir al arresto».

El anuncio, informado por el Washington Post, marcó el creciente papel de los militares en la toma de deberes de la Policía Federal por parte del presidente Donald Trump en la capital de los Estados Unidos.

El portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta-DC afirma que los miembros de Garda estarán equipados con armas estándar, incluidos los rifles M4 Karabin y las pistolas M17, en el despliegue que involucra a personal de Washington, DC y seis estados.

Se movilizaron las fuerzas de la Guardia Nacional para mantener a Washington DC Foto : AP Photo / J. Scott Applewhite

El domingo, los miembros de Garda fueron vistos en la estación de la Unión con una pistola que era claramente visible en su cintura. Según una declaración oficial, operan con reglas que «solo permiten el uso de la fuerza como último y únicamente esfuerzo para enfrentar la amenaza de muerte o lesiones graves que ocurren inmediatamente».

La misión de la Guardia Nacional, según la fuerza conjunta, «sigue fortalecida para ayudar a la policía local y federal en la comunidad de Washington, DC». La declaración confirmó el compromiso de la Guardia Nacional con la seguridad pública.

Este desarrollo surgió después de que el Ministro de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, permitió que las fuerzas de la Guardia Nacional se desplegaran en la iniciativa anti -crímenes de Trump en Washington llevar armas.

Como apoyo para la Guardia de DC, más de 1.900 miembros de la Guardia Nacional de West Virginia, Carolina del Sur, Mississippi, Ohio, Louisiana y Tennessee fueron movilizadas, con tropas de los estados dirigidos por republicanos comenzaron a llegar a la capital desde la semana pasada. (Hormiga)

