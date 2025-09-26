La guardia de los Celtics flotaba como cohetes de bajo riesgo

Payton Pritchard se dirige a la nueva temporada como el sexto hombre del año reinante. También estará en la carrera para asegurar un papel inicial dentro del Boston Celtics rotación.

Pritchard ha ido fortaleciéndose en los últimos años. Como tal, probablemente posee un valor comercial legítimo alrededor de la NBA. Es por esa razón por la cual Bill Simmons cree que la guardia de la fijación debería surgir como un posible objetivo comercial para el Cohetes de Houston.

El equipo de IME Udoka todavía se está recuperando de perder Fred Vanvleet a una lesión de ACL a principios de este mes.

«Payton Pritchard … extrañamente se alinea con el salario de Reed Sheppard», dijo Simmons en un episodio reciente de «»El podcast Bill Simmons.«Entonces, parte de la pregunta para mí es, si estoy haciendo una lista de valor comercial, ¿dónde está Reed Sheppard? Ciertamente no está entre los 50 primeros. ¿Es su valor comercial más alto que el de Payton Pritchard? ¿Es más bajo? ¿Es lo mismo? No tengo ni idea.»

Simmons continuó.

«Realmente me gusta Payton Pritchard (en Boston), pero también me gusta ese movimiento para los Rockets. En realidad creo que esa es la respuesta en esta (situación de VanVleet) porque es un poco de menor riesgo. Tiene sentido para Boston porque solo lo harías si tienes un mejor activo que él como jugador. Luego tienes (Anfernee) Simons para el año y tú solo podrías voltear eso.

Probablemente se necesitaría una oferta considerable para Brad Stevens para considerar separarse de Pritchard. Sin embargo, dado el estado de los Rockets como contendiente, pueden verse tentados a cumplir con un mayor precio de venta para garantizar que permanezcan entre los favoritos para asegurar un campeonato.

Los Celtics deben mantener Pritchard

A menos que los cohetes produzcan una oferta de «no se pueden perder», los Celtics deberían resistir la tentación de separarse de Pritchard. No solo fue el mejor sexto hombre de la NBA la temporada pasada, sino que también fue una parte central del equipo que ganó un campeonato en 2024.

La capacidad de Pritchard para aumentar el tempo cuando está en el piso le da a los Celtics un nivel de imprevisibilidad. También tiene espacio para crecer como creador de juegos y anotador de tres niveles. Además, Pritchard aporta una mentalidad ganadora a la cancha y siempre se acerca a los juegos con una mentalidad del equipo primero.

Hay pocas razones para que los Celtics entretengan a la pérdida de Pritchard, especialmente porque fortalecerá la capacidad de otro equipo para competir por los títulos en los próximos años.

Brad Stevens no tiene un mandato fiscal

Otra razón por la que los Celtics deberían aferrarse a Pritchard es que el equipo ya ha sufrido un drenaje de talento este verano. Los movimientos de Stevens han asegurado que los Celtics ya no sean un segundo equipo de delantal de lujo. Por lo tanto, la necesidad de arrojar salario es mucho menos apremiante.

De hecho, En una conferencia de prensa del 25 de septiembreStevens confirmó que no está bajo ninguna instrucción para sacar a los Celtics fuera del impuesto de lujo.

«Lo estamos mirando desde el punto de vista de, veamos cómo se ve este equipo», dijo Stevens. «Puse nuestro mejor pie hacia adelante … Evaluaremos la lista como siempre lo haremos a medida que avanza el año. Pero no hay un objetivo fiscal. No hay nada que esté establecido en piedra que tengamos que llegar a un cierto nivel. El nivel, obviamente, donde estábamos a principios de este verano, eso no está cerca de donde estamos ahora. Y escuchamos que vamos a las personas increíbles y realmente buenos jugadores.

Si los Celtics no están bajo presión para cortar ningún salario adicional de su hoja de tapa, Stevens sin duda negociará desde una posición de fuerza. Por lo tanto, es difícil imaginar que los Celtics estén abiertos a comerciar con uno de sus contribuyentes clave.