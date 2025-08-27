‘La Grazia’ de Paolo Sorrentino de la noche de apertura de Venecia

Los italianos aman Paolo Sorrentino.

Su último drama «La Grazia», ​​que comenzó el 82º Festival de Cine de Veneciase reunió con una ovación de pie de cuatro minutos el miércoles por la noche en el Lido.

La historia de un político envejecido que lidió con su propia mortalidad, y decidiendo dos casos de clemencia desafiantes en sus últimos días en el cargo, trajo a la multitud de Venecia a ponerse de pie cuando Sorrentino se agarró el pecho y saludó a sus fanáticos dentro del Teatro Sala Grande. La audiencia se realizó en gran medida de funcionarios italianos y miembros de la industria con algo de poder estelar en forma de Tilda Swinton y Cate Blanchett.

«La Grazia» vuelve a crear el Sorrentino ganador del Oscar con su musa masculina y su estrella de «The Great Beauty», Toni Servillo, quien ha aparecido en siete de las 10 películas de Sorrentino hasta la fecha. Servillo interpreta a un presidente italiano ficticio llamado Mariano de Santis, quien está desgarrado por dudas sobre si debe firmar un borrador de ley que permitiría la eutanasia en el país católico.

De Santis es un hombre de gran integridad, a pesar del hecho de que cuelga un cigarrillo ocasional que inhala profundamente a través de su pulmón individual. El presidente también se calienta con un verdadero rapero italiano conocido como Guè, que estaba en la alfombra roja.

En un entrevistarse con VariedadSorrentino, quien hizo su debut en Venecia en 2001 con el protagonista de servillo «One Man Up», habló sobre su decisión de retratar un ejemplo positivo de un político en la película.

«Todos los días, en las noticias, leemos sobre las decisiones tomadas por los políticos que se derivan de la impetuosidad, la muestra de fuerza y ​​las extrañas ideas retorcidas sobre cómo funciona la economía», dijo. «En lugar de esto, quería representar cómo debería ser un político».

«La Grazia», ​​que se estrena en el Fest en la competencia, trajo una audiencia en su mayoría italiana al Lido, con pocas estrellas internacionales, además de los miembros del jurado, en la alfombra roja, una excepción de Tilda Swinton. Durante los próximos diez días, cuando las cargas de talento de la lista A estén desembarcando por lo que será la celebración de cine más alta en el Lido en la memoria reciente.

«Si todas estas películas están aquí, es porque fueron rechazadas por Cannes» bromeó en broma el presentador de la ceremonia, actor y comediante Emanuela Fanelli.

Durante la ceremonia Francis Ford Coppola le presentó a Werner Herzog un león dorado para el logro de por vida Llamando al gigante del cine alemán, conocido por películas como «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, The Wrath of God» y «Fitzcarraldo», un «fenómeno ilimitado que trabaja en cada rincón y esquina del cine». El evento marcó la primera aparición pública de Coppola desde que se sometió a un procedimiento cardíaco en Roma a principios de este mes.

Temprano en el día, la guerra en curso en Gaza dominó la conferencia de prensa del jurado del festival donde el presidente del jurado Alexander Payne esquivó una pregunta sobre el conflicto y cómo el festival debería abordarlo.

«Me siento un poco sin preparación para esa pregunta», dijo Payne. «Estoy aquí para juzgar y hablar de cine».

El 30 de agosto planea una demostración pro-palestina en el LIDO el 30 de agosto.

En su breve discurso durante la ceremonia, Payne dijo que alentó a sus compañeros de jurado «a considerar que sabemos algo sobre el cine, pero también nada en absoluto».

«Mirar cada película simultáneamente con los ojos de un profesional, pero también con los ojos de un niño que tal vez está viendo una película por primera vez», explicó.