La gravedad de la lucha de Bella Hadid contra la enfermedad de Lyme fue revelada por la madre, la mesa llena de medicina

Yakarta, Viva – supermodelo Bella Hadid De vuelta en el foco público después de que la madre revelara su condición de salud, Yolanda Hadid, a través de cargas en Instagram.

Varias fotos muestran a Bella en el hospital con infusión y drogas a su alrededor. El momento ilustra cuán pesada es la lucha del modelo contra Lyme que sufrió durante más de una década. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el retrato subido por la madre, Bella pareció someterse a un tratamiento intensivo debido a complicaciones de Enfermedad de Lyme Lo cual está empeorando en los últimos tiempos.

Como madre, Yolanda escribió un corazón largo en su declaración de carga. Afirmó que su corazón fue destruido para ver que la princesa tuvo que sobrevivir contra la enfermedad que ambos sufrieron.

«La discapacidad física que no es visible debido a la enfermedad neurológica crónica, Lyme es difícil de explicar o comprender por cualquiera. Trato de ser un ejemplo en nuestro viaje para enfrentar la enfermedad de Lyme, pero el dolor que experimenté no era comparable a ver a mi bebé sufrimiento», escribió Yolanda en Instagram, citado el domingo 21 de septiembre de 2025.

En otra parte, Yolanda alentó a Bella a continuar luchando. Llamó a su hija una figura fuerte e inflexible, a pesar de tener que enfrentar días llenos de dolor.

«Esta enfermedad nos ha dejado caer, pero siempre nos levantamos. Continuaremos luchando contra esta enfermedad por un día mejor, juntos», dijo Yolanda.

Cerró su mensaje con una oración llena de amor.

«Eres un sobreviviente. Te amo, mi guerrero rudo», concluyó.

La carga de Yolanda no se detuvo allí. En otra ocasión, también escribió lo desgarrador ver la lucha de Bella.

«Ver a Bella luchó en silencio mi corazón. Lyme crónico con trastornos nerviosos es difícil de entender a los demás», escribió.

«Ya he pasado el dolor, pero mucho más doloroso ver a mi hijo sufrir», continuó Yolanda.

Yolanda reveló que la enfermedad sufrida por la hermana de Gigi Hadid no tiene cura.

«No hay un niño que deba sufrir enfermedades crónicas que no tienen cura. Estoy orgulloso de ti, Bella. No estás solo. Prometo siempre apoyarte, sin importar cuánto tiempo sea necesario», agregó.

Enfermedad de Lyme y viaje a Bella

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana de la borrelia transmitida a través de las picaduras de piojos de ciervo. Esta condición puede causar trastornos graves de las articulaciones, corazón, incluso el sistema nervioso. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas, a fatiga prolongada. En casos severos, los pacientes pueden experimentar discapacidad visual, entumecimiento, debilidad en los músculos faciales.

Se sabía que Bella fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme desde 2013, pero solo estaba abierta sobre su lucha en 2023. La madre, Yolanda, ya había recibido un diagnóstico similar en 2012, mientras que su hermana, Anwar Hadid, también experimentó las mismas condiciones.