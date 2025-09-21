La gran tecnología está bajo presión de los gigantes de la IA: ¿cambiará esto a Hollywood?

Esta no es ilusión de AI. Una tormenta perfecta parece estar reuniéndose en todo el mundo de la inteligencia artificial generativa que promete tener profundos efectos sobre cómo Hollywood hace negocios.

De hecho, existe una buena posibilidad de que la revolución generativa de IA tenga un mayor impacto en Hollywood desde el punto de vista de la empresa y la propiedad, incluso antes de que la tecnología en sí pueda transformar la creación de películas y programas de televisión.

Todo se reduce a las matemáticas comerciales simples que cumple con las principales tendencias que remodelan los medios y el entretenimiento. Y todos están conectados. Ve conmigo aquí:

** Un puñado de empresas de IA, incluidas Opadai, Antrópico y perplejidad, están acumulando valoraciones alucinantes. Operai alcanzó los $ 500 mil millones en agosto. Anthrope está valorado en $ 183 mil millones.

** Estas empresas están dando a la antigua guardia del sector tecnológico: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, el primer desafío serio para su dominio, especialmente a los ojos de Wall Street.

** La presión para ponerse al día con la IA puede llevar a las empresas tecnológicas más cerca de Hollywood, porque las plataformas de IA necesitan grandes cantidades de contenido para capacitar a los servicios de IA para ofrecer conversaciones similares a los humanos con los usuarios. Con IA, de repente hay un nuevo caso de uso comercial para Big Tech para comprar compañías de Hollywood con grandes bibliotecas de películas y programas de televisión.

** Esta dinámica se está desarrollando justo cuando Warner Bros. Discovery y NBCuniversal están a punto de hacerse mucho más pequeños. Ambos están girando sus canales lineales de cable en entidades separadas, una señal de cómo la transmisión drásticamente ha cambiado los modelos de negocio de Hollywood. Al volverse más pequeños, las cuatro compañías resultantes son más atractivas como objetivo de adquisición. Los nuevos propietarios de Paramount están tan ansiosos por presentar Warner Bros. y HBO que están preparando una oferta para todo el WBD, incluidos los canales de cable que ahora están listos para ser hundidos.

Los economistas de Wall Street y Global están convencidos de que el auge de la IA, el aumento de las plataformas y las herramientas de software que permiten a los usuarios tener interacciones similares a los humanos con los dispositivos informáticos, impulsará la próxima gran ola de productividad e innovación. (Si el pasado es un prólogo, esto, a su vez, turbogará la economía de los Estados Unidos). La IA ya es mucho más concreta como una propuesta comercial para las empresas tecnológicas que están ocupadas diseñando todo tipo de usos específicos para necesidades específicas. Esta no es la efímera de NFT y simios aburridos, avatares VR y monedas de memes; Las ganancias e innovaciones impulsadas por la IA están listas para alimentar la próxima ola de empresas que demuestran el mundo a la Amazon y Google y Uber.

Las empresas clave de IA como OpenAi y Anthrope, ambas con sede en San Francisco, se han vuelto calientes con los inversores, y eso le da a esas empresas un poder que ha ejercido una enorme presión sobre los jugadores establecidos de Silicon Valley. Está en claro que incluso la gran tecnología más grande, Apple, Google, Microsoft, Facebook, están detrás de los tiempos en el desarrollo de sus propias aplicaciones de IA que cambian el mundo. Han pasado décadas desde que estas compañías enfrentaron una seria amenaza para su gobierno como líderes en I + D, innovación y participación de mercado.

Durante el año pasado, la mayoría de los gigantes de Tech se han apresurado a reclutar a los mejores ingenieros de IA y científicos de datos para ayudarlos a ponerse al día. Es una verdad en el reino de los ceros y los que innovan o muere. Google, Apple y otros no tienen más remedio que ser agresivos en la integración de las funciones de IA en sus productos. Operai y Anthrope están muy por delante de la antigua guardia en el desarrollo de los motores de modelo de lenguaje grande que se necesitan para proporcionar la capacidad intelectual digital para los chatbots y agentes de IA, como el chatgpt de OpenAi y el servicio de Claude de Anthrope.

Muchos ven los paralelos al surgimiento de la computación de escritorio en la década de 1980 y los amanecer de los navegadores web y los motores de búsqueda de Internet unos 20 años después. En medio de toda esta actividad, nadie se ha sorprendido al ver un aumento en los litigios de derechos de autor relacionados con la IA de autores y propietarios de derechos de autor.

Disney, NBCUniversal y Warner Bros. Discovery están lanzando su potencia de fuego legal en una pequeña empresa de IA, MidJourney. Los estudios acusan a MidJourney de infracción flagrante porque gran parte del material con derechos de autor de cada estudio ahora se hornea en la LLM de MidJourney. Los estudios argumentan que cualquier texto o imagen que MidJourney crea a través de AI (basado en indicaciones de usuarios, como «Show Me Batman y Superman Fighting») usa esos materiales con derechos de autor y, por lo tanto, se convierte en otro ejemplo de infracción.

Ya ha habido algunas decisiones judiciales en casos relacionados con la IA. Estos están dando forma a un consenso emergente sobre cómo se ven los usos autorizados de las herramientas de IA generativas. Anthrope alcanzó un acuerdo de $ 1.5 mil millones en una demanda colectiva presentada por cientos de autores que decían que la iteración inicial de Claude, su plataforma de IA orientada al consumidor, fue entrenada en libros pirateados. Anthrope tuvo que escribir un gran cheque (aunque un juez todavía tiene que aprobar el acuerdo), uno de los más grandes en la historia de los casos de infracción de derechos de autor. Pero el caso también produjo una decisión importante en junio del juez de distrito estadounidense William Alsup en San Francisco deletreando que la capacitación de LLM en libros era legal, siempre y cuando los libros se obtuvieran legalmente. Esta claridad permite a las empresas de IA comercializar sus servicios de manera más agresiva, con más confianza de que no enfrentarán reclamos legales debilitantes.

Estas tendencias y desarrollos distintos se refieren al mismo tiempo que los creativos de Hollywood necesitan envolver sus brazos alrededor de un tipo diferente de desafío de IA. A medida que los productores de Hollywood recurren cada vez más a las herramientas de inteligencia artificial para ayudar a desarrollar historias, personajes y franquicias, la comunidad creativa necesita una nueva capacitación para comprender cómo protegerse de las afirmaciones de infracción de derechos de autor. El nuevo estado del arte para la protección de los derechos de autor ya no se está enviando un guión: está documentando la serie de indicaciones escritas en un bot motorizado que entregó los resultados solicitados. Probar quién creó qué en la etapa rápida será la nueva fuente de fricción en futuras disputas sobre la autoría, cuando hay dinero que se debe ganar en una exitosa película o programa de televisión.

En mayo, Lori McCreary, ex presidente del Producters Guild of America y CEO de Morgan Freeman’s Revelations Entertainment, y Ghaith Mahmood, socio del bufete de abogados Latham & Watkins, dirigió un taller de IA que ofrece dos y no se debe hacer para los productores que usan herramientas de IA y material generado de AI, incluso en el pitches no destinado a un amplio consumo público. Comprender los matices legales de trabajar con AI es «la nueva línea de primera línea de producción», dijo McCreary a la multitud reunida para la conferencia anual de la PGA producida por la conferencia en Los Ángeles.

El consejo de Mahmood para la audiencia fue sucinto: «Busque las restricciones».

McCeary y Mahmood enfatizaron que los productores deben comprender claramente los términos y restricciones de uso en el contenido creado a través de IA a través de indicaciones. Y los productores deben saber si el contenido generativo de IA que produce estará disponible en bases de datos más grandes para que otros lo usen.

«¿Cómo pueden los proveedores de herramientas reutilizar el contenido que ha puesto o la salida que ha salido?» Dijo Mahmood. «Ahí es donde el caucho se encuentra con el camino».

El volumen de IA utilizado en la creación de un nuevo trabajo también puede afectar si está cubierto por derechos de autor. «Si hay algo en lo que desea evitar que otros reutilicen o recreen, un humano debe hacer un elemento importante de su creatividad», explicó Mahmood. Sugirió que los productores insisten en que todos los proveedores externos que trabajan en un proyecto, como las empresas de efectos visuales, sean «requeridos contractualmente para revelar cuándo se usa AI en cualquiera de sus materiales».

Mahmood y McCeary también mencionaron las oportunidades financieras que surgen para los propietarios de contenido gracias a las dos palabras que Hollywood más ama: licencias de contenido. McCeary y otros expertos en IA en la sesión enfatizaron la necesidad voraz entre las empresas tecnológicas para licenciar grandes bases de datos de contenido para la IA. Le dijeron a la multitud que las empresas de IA ya están gastando miles de millones de dólares para comprar o licenciar grandes colecciones de contenido de fotos y videos de alta calidad.

Hollywood está obsesionado con la protección de los derechos de autor y la preservación de los derechos de los artistas. Sin embargo, Mahmood le dijo sin rodeos a la multitud que las empresas de IA están pensando más grandes que simplemente robar contenido para producir imitaciones baratas de películas y programas de televisión; Necesitan contenido de alta gama para servir como combustible para impulsar la construcción del imperio de IA y convertirlo en el tipo de tecnología convencional que estimula los cambios radicales en la forma en que vivimos y trabajamos. «No están tratando de recrear tu película», dijo. «Están tratando de recrear el cuerpo humano que se mueve a través del espacio».

Pasé mucho tiempo durante el año pasado educándome sobre AI y lo que significará para la industria del entretenimiento. Abrí tantos datos sobre la IA que pude en mi lóbulo frontal, absorbiendo discusiones lisas en inglés sobre IA en conferencias y podcasts.

Salí del otro lado de esta misión de investigación convencido de que los vientos en contra competitivos que bufinaban el establecimiento en tecnología y medios de comunicación acercarán a los dos sectores más cerca. Las industrias muy exitosas e influyentes enraizadas en los extremos opuestos de California se han mirado durante mucho tiempo con cautela. Este podría ser un momento de unión a fuerzas contra una amenaza común. O tal vez una compañía de inteligencia artificial adinerada hace una oferta audaz para Disney o NBCUniversal o Warner Bros. y HBO.

Hollywood y las grandes empresas tecnológicas nuevas y antiguas tienen necesidades comunes e intereses comunes. Y hay dinero recién descubierto en AI. Esto cambiará las cosas. Mi nueva misión es ajustar a mi agente de IA para ayudarme a rastrear lo que seguramente será la gran historia del mundo de los negocios, por lo que Claude puede ver en el futuro.