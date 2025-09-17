La gran misión para construir jóvenes y avanzar al equipo nacional indonesio

VIVA – El presidente Prabowo Subianto inaugurado oficialmente Erick thohir Como Ministro de Jóvenes y Deportes en el Palacio Presidencial, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Erick Thohir renunció oficialmente al presidente de PSSI después de ser nombrado MARPOR



Este paso se considera como una decisión estratégica, no solo para reformar los deportes nacionales, sino también para el empoderamiento de los jóvenes indonesios.

Erick en sí no es una nueva figura en el mundo de los deportes. Había servido como presidente de PB Percasi, presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Presidente de los Juegos Asiáticos 2018, hasta ahora se convirtió en el Presidente General Pssi Período 2023–2027.

Leer también: Palace dijo que el Ministro de Bumn estará lleno de AD interino, la posibilidad del Vicepresidente



El historial hizo que Erick se cree que era capaz de llevar el gobierno deportivo indonesio en una dirección más profesional, logro, así como al establecer asociaciones internacionales.

Como MenporaErick supervisará y fomentará todos los deportes. Pero, por otro lado, su condición de presidente de PSSI plantea un signo de interrogación: ¿Seguirá los pasos de Zainudin Amali que renunció a la Menpora después de ser elegido como Pssi Waketum en 2023? Erick eligió responder diplomáticamente.

Leer también: Erick thohir oficialmente Jabat Menpora, aquí hay 4 nuevos candidatos de Pssi Ketum



«Más tarde, habrá un proceso en la FIFA. FIFA como el cuerpo deportivo de fútbol más alto del mundo determinará más tarde», dijo Erick Thohir.

Lo que está claro, Erick enfatizó la lealtad total al presidente. «Sí, entonces el número uno, seguro que recibí una tarea del presidente. Sí, por supuesto, soy profesional y, por supuesto, como asistente de mi presidente perpendicular», dijo después de la inauguración.

No solo hablando de deportes, Erick enfatizó la importancia del desarrollo de la generación más joven. Con una serie de más de 131 millones de personas, los jóvenes son la fundación y el futuro de la nación.

«Significa que si hablamos del joven, hay 131 millones de hombres jóvenes en el futuro, esta es la base de la nación. Este joven debe ser capaz en el futuro para poder competir a nivel mundial, y amar la patria, y debe ser parte de la construcción de nuestra nación en el futuro», continuó Erick.

Erick también vio los deportes como una fuerza unificadora de la nación, así como la fuerza impulsora de la economía. Hizo hincapié en que la necesidad de multiplicar las competiciones en las regiones y los centros para tener un amplio impacto, tanto para los logros como para el bienestar de las personas.

«Los deportes deben ser una herramienta unificadora para la nación. Los deportes son los embajadores de la nación en el mundo. Esto significa que debemos elevar nuestra marwah y dignidad y nuestra superioridad como nación», dijo.

«Debemos alentar a los deportes en el futuro, debemos alentar el número de competiciones en las regiones y centros como crecimiento económico y empleos de apertura», dijo.