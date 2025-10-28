La gran final establece la fecha de lanzamiento de la transmisión de Peacock

“Downton Abbey: la gran final«se dirige a Pavo real el próximo mes, anunció el streamer.

La tercera y última película de “Downton Abbey” estará disponible para transmitir desde casa en Peacock a partir del 7 de noviembre después de su estreno en cines el 12 de septiembre. Continuando con la popular serie de televisión, “The Grand Finale” fue un éxito de taquilla, recaudando 100 millones de dólares a nivel mundial y fue bien recibida por los fanáticos de toda la vida. Las seis temporadas de “Downton Abbey” también están disponibles para ver en Peacock, además de la película homónima de 2019 y su secuela de 2022 “A New Era”.

«Muchos devotos incondicionales de ‘Downton’ sabrán que uno de los temas principales de la franquicia ha sido preservar el honor bien ganado de Downton a lo largo de los tiempos cambiantes, que han desafiado a la familia y a sus sirvientes con varios altibajos, con muchos invitados de alto perfil imposibles de complacer y casos de amor, muerte e incluso guerra que entraron en la órbita de la propiedad de Crawley». escribió el crítico de cine Tomris Laffly para Variety. «A lo largo de todo esto, proteger la integridad de primer nivel de ‘Downton’, no sólo de la casa ficticia, sino de toda la franquicia, debe haber estado en la mente de Fellowes como una prioridad también, mientras que cuidadosamente evolucionó a los residentes de arriba y de abajo de la majestuosa propiedad en sus propios términos plausibles».

El elenco de “Grand Finale” incluyó a Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton y más, y fue dirigida por Simon Curtis.

Peacock también fijó fechas de lanzamiento en streaming para la película de acción de Bob Odenkirk “Nobody 2” (2 de noviembre) y la película animada “The Bad Guys 2” (21 de noviembre).