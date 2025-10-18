La gran cosecha de BRInita, BRI afirma su compromiso de apoyar la resiliencia nacional en el Día Mundial de la Alimentación

Jacarta – Borrador agricultura urbana Se presenta como una importante innovación para optimizar el uso del suelo no utilizado, en consonancia con el rápido desarrollo de las zonas urbanas. Se pueden utilizar pequeñas superficies de tierra para la agricultura y la jardinería, lo que a su vez puede fomentar la resiliencia. alimento en zonas urbanas.

Por lo tanto BRI Peduli, como paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de BRI, reitera su compromiso de fomentar mejoras en el ecosistema ambiental y fomentar la seguridad alimentaria. Uno de ellos es a través del Programa BRInita (BRI Farming in the City), es decir, el concepto de agricultura utilizando tierras estrechas en áreas densamente pobladas.

En conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de 2025, BRI Peduli llevó a cabo el evento BRInita Harvest que se celebró en el Jardín de Agroturismo de Pajajaran Gardening Village, Bandung, Java Occidental, en el que participaron el Grupo Karang Taruna, miembros de Family Empowerment and Welfare (PKK) y miembros de la comunidad local.

El Jardín Agroturístico de Pajajaran Gardening Village es uno de los lugares de distribución del programa BRInita de BRI Peduli. No sólo la distribución de ayudas a la infraestructura en forma de casas industriales (casa verde) y plantar semillas agricultura urbanaBRI también brinda capacitación para el empoderamiento de las comunidades para que puedan administrar la tierra. agricultura urbanael suyo.

Se llevaron a cabo varios tipos de actividades en las actividades Grand Harvest de BRInita, incluidas actividades de socialización para el programa BRInita que tenía como objetivo educar al público sobre la importancia de cultivar y utilizar la tierra circundante.

Aparte de eso, también hay actividades educativas sobre el cultivo de frutas para aumentar los conocimientos y habilidades de los participantes en el cultivo apropiado de frutas, para que puedan producir productos agrícolas de calidad, valor nutricional y económico.

También se llevó a cabo la actividad Panen Raya que no solo tuvo como objetivo celebrar el éxito de los productos agrícolas de la comunidad, sino también fortalecer la unión, fomentar un espíritu de cooperación mutua y aumentar la conciencia sobre la importancia de mantener la seguridad alimentaria local.

Secretario Corporativo BRI Dhanny reveló que la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación no es solo un impulso para que BRI continúe enfatizando su compromiso de apoyar la sostenibilidad y cuidar el medio ambiente, sino también como un recordatorio de la importancia de la innovación para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria, especialmente en medio del rápido crecimiento urbano.