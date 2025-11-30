La grabación de rostros se utilizará para registrar tarjetas SIM, ¿es realmente más seguro?

Jacarta – El gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kemkomdigi) cree que la política está relacionada grabar cara o reconocimiento facial en el proceso de registro de clientes móviles puede beneficiar a la sociedad.

El director ejecutivo del Instituto TIC de Indonesia, Heru Sutadi, dijo que esta práctica podría proporcionar protección relacionada con la seguridad. datos personales para reducir el riesgo de una desenfrenada delincuencia digital.

«Las personas que más se benefician son las personas. Actualmente no sabemos si nuestros datos personales son utilizados por otras personas», dijo el domingo 30 de noviembre de 2025.

Si se implementa esta implementación, se puede reducir el nivel de delitos digitales. Esto se debe a que solo su propietario legal puede acceder a los datos del cliente. Otros usuarios no podrán acceder a la información de datos personales sin permiso.

«Otras personas no podrán hacerlo. No sabemos si nuestros datos personales se han filtrado o no. Podría ser que otras partes estén utilizando nuestros datos», continuó.

Esta política también sigue la tendencia actual, donde los usuarios de teléfonos inteligentes están muy acostumbrados a utilizar la función de grabación de rostros (reconocimiento facial) en una variedad de aplicaciones, desde transporte hasta finanzas digitales.

La forma en que funciona esta implementación también se considera muy fácil y no complicada. Los usuarios solo necesitan cédula de identidad, cédula de familiar y registro facial. Si los datos personales son válidos, el proceso será inmediatamente confirmado.

De hecho, también ha realizado juicios respecto a este asunto. El proceso de verificación sólo compara los datos biométricos con la identidad registrada en el KTP y el Número de Identificación de Población (NIK).

«Tuvimos la oportunidad de hacer una prueba en uno de los puntos de venta del operador celular. El proceso fue rápido y sencillo», dijo.

Sin embargo, espera que todos los ecosistemas necesarios relacionados con este mecanismo estén disponibles. Esto es importante para que luego no se produzcan errores ni desviaciones de las normas existentes.

«Antes de que se implemente ampliamente, es necesario realizar una prueba limitada para ver los obstáculos existentes, así como evaluar las mejoras», afirmó.

También espera que, si realmente se implementa, los datos del registro facial se eliminen una vez finalizado el proceso de verificación, para que no se almacenen sin claridad.