La GMB de Mahesh Babu presenta la primera mirada al ‘Rao Bahadur’ de Satya Dev ‘

Mahesh Babu Y la producción india de la producción india de Namrata Shirodkar Gmb Entertainment ha presentado el primer vistazo a «Rao bahadur«, Trayendo al aclamado cineasta Venkatesh Maha al redil de la bandera.

El drama psicológico, que protagoniza Satya dev En el papel principal, muestra un póster elaborado con el actor en regalias aristocráticas rodeado de plumas de pavo real y detalles adornados. La visual sugiere la exploración de la película de la nobleza en descomposición y el conflicto interno.

Maha, quien anteriormente dirigió el aclamado «c/o kancharapalem» y «Uma Maheswara Ugra Roopasya», está escribiendo, dirigiendo y editando el proyecto. El cineasta lo describe como «una historia telugu hecha para el mundo», posicionando la foto para el atractivo internacional.

Las tareas de producción se comparten entre las películas A+S y los entretenimientos de Srichakraas. A+S anteriormente se asoció con GMB en el exitoso «mayor», mientras que Srichakraas respaldó el bien recibido «KA».

El primer metraje llegará a través de lo que se llama «Ni siquiera un teaser», lanzando teatralmente el 15 de agosto, el Día de la Independencia de la India, antes de llegar a las plataformas digitales la semana siguiente.

Para Satya Dev, la transformación requirió un compromiso significativo. «Cinco horas en maquillaje cada mañana me dieron la rara oportunidad de desaparecer por completo en el personaje», dijo el actor. «Cuando rodamos, no solo estaba jugando a Rao Bahadur, lo estaba viviendo».

La película en idioma telugu está mirando un lanzamiento de verano 2026 con planes para una distribución internacional subtitulada.

Satya Dev protagoniza junto a Vijay Deverakonda en «Kingdom», que actualmente está en lanzamiento. Lo siguiente para Mahesh Babu como actor es un proyecto identificado como «SSMB29», dirigido por el cineasta «RRR» SS Rajamouli, donde protagoniza a Priyanka Chopra Jonas.