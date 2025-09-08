La gira no es solo un viaje para esta comunidad de motociclistas

Surabaya, vivo – El motociclista indonesio musulmán (MBI) nuevamente se mantuvo turismo Viaje anual titulado a Jannah o J2J. Este año, el viaje comienza desde Surabaya y terminará en la Mezquita Attawun, Puncak, Bogor el 14 de septiembre de 2025.

J2J 2025 se registró como la séptima implementación, por lo que se llamaba J2J Volumen 7. El tema planteado esta vez no se quejó al presentar al entrenador MBI, Ustadz Subhan Bawazier Hafidzahullah y Ustadz Abdurrahman Dani Hafidzahullah.

Para comunidad Motor, la gira se ha convertido en parte del estilo de vida. Sin excepción de MBI, que nació de un pasatiempo común de conducir una motocicleta, desde jinete en solitario hasta miembros del club de motocicletas.

MBI está presente como un foro que quiere proporcionar un nuevo color para la comunidad de motociclistas. Las actividades de gira no solo se limitan a los viajes, sino que también se llenan del valor de la bondad y la habituación de actitudes positivas.

Un ejemplo simple es mantener la ablución, la limpieza y la apariencia a pesar de que está en el camino. Los ciclistas MBI incluso están acostumbrados a transportar equipos de autocuidado como desodorante, lavado de cara, protector solar.

Según el entrenador de MBI, el objetivo de unirse es no cambiar la identidad del motociclista. Sin embargo, esta organización busca agregar mejor información, conocimiento y el espíritu de la vida, especialmente en la preparación de la vida después del mundo.

«Utilizamos el lenguaje de este destino para la amistad, no en la propaganda móvil, pero existe la obligación de visitar capítulos en varias ciudades y distritos de Indonesia», dijo Ustadz Subhan Bawazier, citado Viva Automotive De la declaración oficial, lunes 8 de septiembre de 2025.

En sus comentarios, Ustadz Subhan Bawazier dijo: «El viaje a Jannah es como el camino a Jannah (el viaje para preparar provisiones al cielo) pero no interpretado por nosotros en la forma en que el cielo. La esperanza es que a través de este viaje el contenido sea carne (utilidad), hermano!»

Además de las giras, esta actividad también fue coloreada por acciones sociales en forma de compensación para huérfanos y huérfanos. Ustadz también solicitó la bendición de las madres para que los esposos que siguieron el viaje pudieran regresar para traer bendiciones.

La apertura del volumen 7 J2J tuvo lugar en el dormitorio Sukolilo Hajj, Surabaya. Este evento también coincidió con la implementación de la segunda festival iniciada por varios capítulos de MBI en Java Oriental.