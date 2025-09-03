La gira del Reino Unido de Taylor Swift empuja el gasto de música en vivo para grabar alto

La industria de la música en vivo del Reino Unido se ha recuperado de los mínimos de pandemias a lo grande, según un nuevo informe publicado el martes por el grupo comercial Live Music Industry Lues and Entertainment (Live).

El informeque analizó el negocio de conciertos del Reino Unido en 2024 en 55,000 conciertos y festivales, encontró un rebote sorprendente de un mínimo de 2020 de £ 0.6 mil millones ($ 800 millones) en ingresos en toda la industria a £ 6.7 mil millones ($ 8.9 mil millones) el año pasado, una recuperación tan impresionante que el año pasado fue más de £ 2 billones ($ 2.6) más que en 2019, el último año completo antes de cavos. Citando datos de la lista de canciones de PRS para música, en vivo estima que había un concierto cada 137 segundos en el Reino Unido el año pasado; La ciudad capital de Londres del país representó el 28.9% de la actividad total.

Las estrellas del pop fueron los mayores beneficiarios del crecimiento, con el género que representa el 32.1% del gasto sobre los 2,000 conciertos principales del país, “Más que los dos próximos géneros más valiosos [indie and rock] Armados ”, escriben, representando un aumento de ingresos año tras año del 4,7%.

Taylor Swift «Tenía mucho que ver con eso» en 2024, escribe el grupo, con algunos estimando la contribución de Swift, ella jugó cuatro ciudades en el país, hasta que el total es de £ 1 mil millones.

Los llamados lugares de base tuvieron un momento más difícil: «La crisis de base es real», dice el informe, y de hecho, uno de cada cuatro lugares nocturnos ha cerrado desde 2020, el Guardian ha reportado.

Para abordar esa situación, el Live Trust se estableció el año pasado para «entregar fondos donde se necesita más para ayudar a todos en nuestro sector a prosperar». Para lograr eso, Live Trust actualmente está desarrollando un programa para redistribuir los ingresos, de forma voluntaria, desde espectáculos de arena y estadios (aquellos con una capacidad de más de 5,000) hasta lugares de base en el país. The Music Venue Trust, una organización comercial que representa lugares de base en el Reino Unido, que se encuentra en su cuenta Informe 2024 que «todavía se necesita un trabajo significativo para evitar una disminución continua del [grassroots] sector.»

La industria empleó a más de 234,000 personas en 2024, con cuatro de cada cinco de esos trabajos definidos como «informales», es decir, ese empleado es independiente, temporal y/o trabajador por cuenta propia. «El número de personal casual ahora es mucho más alto que en 2019», escriben, descubriendo que el 56% de los trabajadores independientes en la industria han encontrado difícil asegurar el empleo y que el 48% informa que los trabajos se cancelan con menos de una semana de notificación.

Live representa una federación de 15 asociaciones de la industria de la música en vivo que representan a más de 3.000 empresas, 35,000 artistas y 2,000 trabajadores en el backstage.

«Los lugares y festivales de todas las formas y tamaños, operados por equipos de clase mundial y exhibiendo talento establecido y emergente de clase mundial, continuarán deleitando al público durante las décadas que la industria y el gobierno protegen y fomentan el ecosistema», escribió el CEO Live Jon Collins.