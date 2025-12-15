La gira del primer ministro Modi por tres países impulsará los lazos comerciales y de inversión







Mientras el Primer Ministro Narendra Modi se embarcaba en una visita a tres países para JordánEtiopía y Omán el lunes, reforzar los lazos económicos y comerciales es uno de los puntos clave de la agenda de su visita.

Se espera que la visita del primer ministro Modi abra oportunidades de gran alcance para mejorar la huella económica del país en Asia occidental y África.

La semana pasada, el Gabinete de la Unión, presidido por el Primer Ministro, aprobó la propuesta de Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre India y Omán, destinado a profundizar las relaciones comerciales y de inversión entre los dos países.

La aprobación también se produjo después de que el Consejo Shura de Omán aprobara la Las naciones del Golfo TLC propuesto con la India. Las conversaciones para el acuerdo comercial, denominado oficialmente Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), comenzaron formalmente en noviembre de 2023.

India y Omán comparten una asociación estratégica multidimensional y de larga data respaldada por fuertes vínculos comerciales, cooperación energética y vínculos culturales. Las relaciones económicas y comerciales entre la India y Omán son sólidas y boyantes.

El comercio bilateral entre las dos naciones alcanzó los 8.947 millones de dólares durante el año fiscal 2023-2024, y para el año fiscal 2024-25, se situó en 10.613 millones de dólares, según un comunicado oficial. Los flujos de inversión bilaterales también han sido fuertes, como se refleja en numerosas empresas conjuntas establecidas tanto en la India como en Omán.

Además, hay más de 6.000 empresas conjuntas entre la India y Omán presentes en Omán, que se estima agregarán 7.500 millones de dólares a la economía de Omán en forma de inversión de capital total durante un largo período.

El primer ministro Modi mantendrá conversaciones de alto nivel con el sultán de Omán en Mascate y discutir el fortalecimiento de la Asociación Estratégica, así como la fuerte relación comercial y económica entre las dos naciones.

En particular, la India es el tercer socio más grande de Jordania, con un comercio bilateral de alrededor de 2.800 millones de dólares. Jordania es un proveedor clave de fertilizantes para la India, en particular fosfatos y potasa.

Aunque el tamaño del comercio bilateral entre India y Etiopía fue de alrededor de 550 millones de dólares en el año fiscal 25, India fue el segundo socio comercial más grande de la nación africana. Las principales exportaciones de la India incluyen productos primarios y semiacabados de hierro y acero, medicamentos y productos farmacéuticos, fertilizantes y maquinariaentre otros.

