La gerencia de PIM garantiza las operaciones de fábrica de NPK que vuelven a despedir

Yakarta, Viva – PT Fertilizante Young Iskandar (Pimbre) asegurar operacional Fábrica NPK ha regresado a la normalidad a las 01.24 WIB, el sábado 30 de agosto de 2025. Se sabe que el área de la fábrica ha experimentado un incidente de incendio en las paredes fuera del almacén de la torre de almacenamiento y transferencia el viernes por la tarde.

«La seguridad de los empleados y la seguridad de las instalaciones son siempre nuestra máxima prioridad. Estamos agradecidos de que la situación pueda controlarse pronto, para que la fábrica pueda volver a la operación normalmente en poco tiempo», dijo Muhammad Taufiq, PGS. Secretario Corporativo de PT PIM, citado de su declaración, sábado 30 de agosto de 2025.

Se sabe que el incendio detectado en 15.05 WIB se extinguió a 15.59 WIB gracias al estado de alerta del equipo de lucha PIM con el gobierno de la ciudad de Lhokseumawe. No hay víctimas ni interrupción de la distribución de fertilizantes. La terminación operativa temporal durante 10 horas se lleva a cabo como un paso de seguridad.



Fuego en el área de Pim Factory.

Afirmó que el regreso de esta operación muestra el compromiso de PIM de mantener la seguridad laboral. Al asegurar la disponibilidad de fertilizante NPK para la región de Sumbagut como parte del apoyo a la seguridad alimentaria nacional.

«Con esta prensa, PIM enfatizó su compromiso de continuar manteniendo la confiabilidad operativa, mejorar los estándares de seguridad y garantizar los mejores servicios para agricultores y socios comerciales en todas las áreas de marketing», concluyó.

https://www.youtube.com/watch?v=nk10nn8_n4