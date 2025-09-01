La gente vive de la política gubernamental, las críticas deben ser respondidas sabiamente

Lunes 1 de septiembre de 2025 – 12:33 Wib
Yakarta, Viva – Partido Awakening de Nusantara (PKN) recuerda al gobierno que responda a todas las formas de crítica y corrección de la sociedad de manera sabia.
Porque, dijo, hasta ahora la gente ha dependido de sus vidas de las políticas establecidas por el gobierno y el parlamento.
Esto fue transmitido por el vicepresidente de la Cívica, Gerry Hukubun respondió demostración Comunidades en varias regiones, incluida Yakarta, que ocurrieron en los últimos días.
«El gobierno y el DPR deberían escuchar Aspiraciones de la comunidad. Debido a que las personas dependen de sus vidas de las políticas llevadas a cabo por el gobierno y el Parlamento «, dijo Gerry en su declaración, el lunes 1 de septiembre de 2025.
«Por lo tanto, es importante responder las críticas, la corrección y la manifestación de una manera sabia y no usar la violencia para que la situación pueda ser propicio y no se amplíe en todas partes», continuó.
Gerry también destacó la demostración realizada por la comunidad. Le recordó al público que evitara el anarquismo y la destrucción de las instalaciones públicas para entregar aspiraciones.
«Porque estas acciones no representan las aspiraciones que se luchan sino que dañan a nuestros propios otros», dijo.
Además, Gerry pide las filas TNI Y Polri Siempre manteniendo la cohesión para proteger y mantener conjuntamente los Kamtibnas nacionales de los esfuerzos de provocación de elementos que desean crear una sensación de miedo e incomodidad de la comunidad dividiendo el TNI y POLRI.
«Con el compacto de TNI y Polri, es cierto que puede llevar a cabo una sensación de seguridad y orden social para garantizar la seguridad del estado y mejorar la vida de todas las personas que son justas», concluyó Gerry.
Viva.co.id
1 de septiembre de 2025