Yakarta, Viva – La Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo) evalúa la clave principal para mantener las ventas de automóviles en medio del debilitamiento económico no en etiquetas o tipos de programas gubernamentales, sino asequibilidad de precios. Buen programa coche barato Los incentivos de vehículos eléctricos y ecológicos (LCGC), según Gaikindo, el objetivo es el mismo, que es hacer que el precio del automóvil sea más fácilmente accesible para los consumidores.

El presidente 1 Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto afirmó, la experiencia del programa LCGC al comienzo de su lanzamiento demostró que los precios asequibles podrían alentar a las personas a comprar vehículos.

«Ahora sea cual sea el título, los automóviles LCGC, los autos eléctricos o cualquier cosa. Lo importante es asequible. Si los consumidores no pueden comprar, aún es difícil moverse», dijo en Yakarta recientemente.

Dio un ejemplo, aunque el programa LCGC tiene una serie de requisitos relacionados con la eficiencia local y el contenido, los resultados son bastante buenos para expandir la propiedad del vehículo en la clase media.

Lo mismo se ve en un automóvil eléctrico. Cuando se les da incentivos fiscales, los precios se vuelven más bajos y el interés del consumidor comienza a crecer, aunque su contribución a las ventas totales aún es pequeña.

Según él, el problema de los precios ahora es cada vez más importante en medio de las condiciones de poder adquisitivo en declive. A nivel nacional, las ventas de automóviles este año cayeron alrededor de un 10 por ciento en comparación con el año anterior.

«Si el precio se puede reducir, los consumidores estarán interesados ​​nuevamente. Ese es lo más importante. ¿Cuál es el programa, cómo es el nombre, es el número dos», dijo?

Gaikindo también evaluó que la competencia entre las marcas automotrices, especialmente con la entrada de productores de China, hizo que el mercado fuera más competitivo. Se ofrecen muchos modelos nuevos a precios agresivos. Esta condición beneficia a los consumidores porque la elección es cada vez más amplia, aunque desafiante para que el antiguo fabricante mantenga el mercado.

«Ahora los consumidores tienen muchas opciones. Bien, porque la competencia hará que los precios sean más competitivos. Sin embargo, todavía necesita soporte de políticas para que la industria pueda crecer sin cargar a la comunidad», agregó.

Gaikindo espera que en el futuro el gobierno pueda diseñar incentivos que no solo apoyen la inversión, sino que también mantengan la asequibilidad de los precios de los automóviles para los consumidores.

«La industria automotriz puede desarrollarse en grande si las personas pueden comprar. Por lo tanto, la clave permanece al precio», dijo.