La gente queda chocada con las autoridades hasta que caen víctimas, el DPR se considera cobarde

Yakarta, Viva – Demostración frente al complejo parlamentario, Senayan, Yakarta nuevamente se calienta después de que los representantes gente Nunca conocí a las masas. En lugar de asistir, según los informes se descartaron.

Esta actitud ha generado fuertes críticas del observador político de Cecep Handoko que evalúa la acción como una forma de cobarde y traición al mandato de la gente.

El hombre que se llama familiarmente checo dijo que esta acción «en ejecución» hizo deliberadamente a las personas lidiar con aparato seguridad. De hecho, la policía solo debe tener la tarea de asegurar, no ser el objetivo de las aspiraciones de la comunidad.

«Si bien lo que sucedió hoy es RPD escondido de la gente. Se descartaron a sí mismos, mientras que las personas se consideraban sin importancia. Como resultado, la comunidad se enfrentó a la policía. De hecho, las autoridades solo llevan a cabo tareas de seguridad, no la parte que debe aceptar demandas. Esto es claramente cobarde «, dijo Checa en su declaración escrita, viernes 29 de agosto de 2025.

Además, recordó el checo, este fenómeno podría dañar la legitimidad del DPR en los ojos públicos.

El checo enfatizó que si los representantes del pueblo no se atrevieron a cumplir con sus propios componentes, entonces por lo que fueron elegidos, en lugar de acomodar las aspiraciones, se escaparon y dejaron que la gente se convierta en víctimas.

El checo también equiparó la actitud del DPR con la cita del difunto Gus Dur, que los llamó como «niños de jardín de infantes».

«Peor aún, porque los niños de jardín de infantes todavía quieren conocer a sus padres. El DPR en realidad se esconde cuando la gente quiere hablar. Esta es una actitud muy vergonzosa», agregó.

Instó al parlamento indonesio a detener inmediatamente el hábito de despedirse cada vez que había una manifestación. Según él, el diálogo abierto y transparente es mucho más honorable que esconderse constantemente.

«El DPR debe atreverse a enfrentar a la gente, no seguir funcionando. Si continúa así, no culpe a la gente si la confianza pública se pierde cada vez más contra la institución legislativa», dijo.