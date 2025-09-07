La gente merece un paquete integral: JK Congreso sobre alivio de inundaciones







El presidente de la unidad del Congreso de Jammu y Cachemira, Tariq Hameed Karra, exigió un paquete integral para el inundación Las áreas de golpe del territorio de la Unión y dijo que la administración debe prepararse ya que «las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra pueden no ocurrir todos los días»

Se ha presenciado una fuerte lluvia continua en varias partes de Jammu y Cachemira, con la hinchazón de los ríos y las condiciones de inundación repentina reportadas en múltiples distritos.

Hablando en la conferencia de prensa celebrada en Jammu, Karra dijo: «En todas partes hay destrucción, ya sea propiedad privada, infraestructura pública, cultivos, automóviles o ganado. Esta es una calamidad natural que ha estado causando estragos todos los días», dijo Karra.

«No estamos aquí para un juego de culpa, pero no podemos ignorar la insensibilidad que se muestra en ciertos niveles de administración. La visita del ministro del Interior (Amit Shah) fue informal. Trató de mostrar su presencia visitando uno o dos lugares, pero desafortunadamente, la esperanza de que la esperanza de que la esperanza sea la esperanza de que la esperanza de que la esperanza Jammu La gente no se había cumplido «, dijo Karra.

Anteriormente, el Ministro del Interior de la Unión y el Ministro de Cooperación, Amit Shah, visitó Jammu e inspeccionó las áreas afectadas por la lluvia, las inundaciones y los deslizamientos de tierra de la división Jammu y hicieron un balance de los daños causados ​​por la calamidad natural. El ministro del Interior de la Unión también se reunió con las personas afectadas por las inundaciones en Mangu Chak Village, Jammu. Amit Shah inspeccionó el puente Tawi en Bikram Chowk, el Templo Shiv, y las casas dañadas por las inundaciones en Jammu, dijo anteriormente un comunicado oficial.

«Con pérdidas tan masivas, lo que obtenemos es solo Rs 209 millones de rupias. La gente merece un paquete integral que cubra la reconstrucción, el reasentamiento, la cosecha y la recuperación de la tierra», dijo.

Karra solicitó además revisiones en las directrices bajo SDRF y NDRF. «Si una casa tiene grietas, se clasifica como medio dañada, lo que niega familias Compensación completa. Estas reglas necesitan relajación. Lakhs de vehículos ha sido dañado, pero las compañías de seguros solo ofrecen valor de desecho. Esto también requiere relajación, al igual que durante las inundaciones de 2014 … Los agricultores también necesitan una compensación justa, Rs 4,000 a Rs 5,000 por pérdida de cultivos es una broma cruel «, dijo.

«Queremos saber quién permitió que el Machail Mata y Vaishno Devi Yatras continuaran cuando hubo advertencias climáticas claras … exigimos una investigación independiente por parte de un juez retirado», señaló Karra.

«Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra Puede que no suceda todos los días, pero la administración debe anticipar y prepararse «, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente