La gente estaba feliz de disfrutar del 80 aniversario de la República de Indonesia porque el tráfico era suave y alerta de Polantas

Yakarta, Viva -Mobeminación del 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia tuvo lugar animado en Yakarta. La ceremonia se celebró solemnemente en el Palacio del Estado, mientras que el área de Monas fue uno de los puntos de reunión. público Participar en sentir la atmósfera de la celebración. El camino alrededor de la ubicación se monitorea ordenado, con muchos Policía tráfico (Polantas) que está en guardia regulando el flujo de vehículos.

Varios residentes presentes expresaron sus esperanzas y oraciones por Indonesia en el futuro. Consideran que la celebración de este año es más propicio, así como aprecian el papel de la policía en el mantenimiento del tráfico suave.

Ambar, un maestro del sur de Yakarta, espera que el impulso de la independencia pueda traer un mejor bienestar. «Nosotros, como maestro, esperamos que en el futuro bienestar pueda mejorar, la economía es mejor. Para la policía de tránsito, con suerte será más limpio y honesto para que la gente confíe más», dijo Ambar.

Mimin, residente de Pamulang, dijo que estaba contento con la condición actual del camino a Monas. «Alhamdulillah sin problemas, no atascado. El éxito continúa para que Indonesia avance», dijo.



Kakorlantas Polri monta una moto que monitorea el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yumna, residente de Bintaro, a pesar de llegar tarde y no pudo ingresar al área principal de la ceremonia en el palacio, todavía sintió el espíritu de la celebración en la corte de Monas. «Dirgahayu para el 80º, Merdeka, Merdeka, Merdeka de Indonesia!», Exclamó.

Otra residente de Yakarta, Yulia, espera que Indonesia sea más segura y próspera. También consideró que la presencia de la policía de tránsito en el campo fue muy útil para la comunidad. «Más fomento y brindando la mejor educación. Con la comunidad obedeciendo las reglas de tráfico, el camino se vuelve más seguro. El 80 ° Dirgahayu de la República de Indonesia», dijo Yulia.

Putri, un estudiante de Yakarta, también evaluó que la atmósfera de la celebración de este año era más ordenada que antes. «En mi opinión, es más propicio, el camino es suave. Esperamos que Indonesia pueda ser aún mejor y más avanzada», dijo.

Mientras que Isabel de Cinere espera que el gobierno preste más atención a las pequeñas comunidades, especialmente en el campo de la educación. «Esperemos que los niños en la escuela puedan recibir conveniencia, especialmente becas», dijo. También apreciaba a los Polantas que estaban en guardia en las calles. «Si la comunidad y las autoridades pueden trabajar juntas, las calles definitivamente serán más seguras y ordenadas», agregó.

Esta serie de aspiraciones de ciudadanos se convirtió en un reflejo del optimismo a la edad de 80 independencia indonesia. Con una ceremonia solemne en el Palacio del Estado, la emoción en Monas, así como una carretera ordenada gracias a la regulación de la policía de tránsito, la comunidad cree que Indonesia continuará avanzando hacia un futuro mejor.