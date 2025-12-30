La gente es cada vez más ordenada en las carreteras

Jacarta – Korlantas Polri evalúa que la implementación de la Aplicación Electrónica de las Leyes de Tráfico (e-TLE) o la emisión de billetes electrónicos es cada vez más eficaz para aumentar el cumplimiento público en la carretera. esto fue transmitido Jefe del Cuerpo de Tráfico Inspector General de la Policía Nacional Pol Suryonugho en un comunicado de finales de 2025 en la Jefatura de la Policía Nacional, Yakarta, el martes (30/12/2025).

El inspector general Agus reveló que a lo largo de 2025 alrededor del 95 por ciento de la aplicación de las leyes de tránsito se basará en e-TLE, mientras que el 5 por ciento aún se llevará a cabo mediante multas directas. Esta política, dijo, es parte de la transformación digital de la Policía Nacional en el sector de tránsito.

«En la Policía de Tráfico preferiríamos estar más cerca de la comunidad e incluso nuestra política en materia de aplicación de la ley es multar, con el permiso del Jefe de la Policía Nacional, el 95 por ciento de las fuerzas del orden utilizan e-TLE. Así que este salto de transformación digital es mejor, el 5 por ciento de las multas», dijo Irjen Agus en su presentación.

Según él, los billetes electrónicos están diseñados para cortar el espacio para que se produzcan prácticas transaccionales, como gravámenes ilegales y sobornos, en el campo. Con un sistema basado en tecnología, se puede minimizar la interacción directa entre agentes e infractores.

«Por lo tanto, en base a la evaluación relacionada con el cambio de rostro de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito que está cerca de la comunidad, esto es parte de nuestros esfuerzos para servir a la comunidad e incluso existe el término sonrisa de la policía y la sonrisa de la policía de tránsito es el principal marcador. Por eso estamos presentando un enfoque humanista según lo dirigido por el Jefe de la Policía Nacional», dijo.

El Inspector General Agus también destacó los cambios en el comportamiento de los usuarios de la carretera después de que se amplió la implementación de e-TLE. Evaluó que el nivel de cumplimiento público en el tráfico ha aumentado significativamente.

«Después de revitalizar el E-TLE, priorizamos el 95 por ciento de la aplicación de la ley con e-TLE. Resulta que el nivel de cumplimiento público es bastante alto, aunque el número de e-TLE aún es pequeño, soñamos que para 2026 podría haber 5.000 e-TLE y hasta la fecha sólo hay alrededor de 1.200», dijo.

En el futuro, Korlantas Polri seguirá revitalizando y ampliando el alcance de e-TLE como principal instrumento para la aplicación de las leyes de tránsito basado en tecnología.

«Revitalizaremos esto para que realmente hagamos cumplir la ley utilizando esta tecnología como parte de la eliminación de transacciones, incluidas otras violaciones», añadió el Inspector General Agus.