La gente del Central Kalimantan está satisfecho con el desempeño de los 100 días del gobernador Agustiar Sabran y el vicegobernador Edy Pratowo

VIVA – La gente del Central Kalimantan (Central Kalimantan) aprecia el desempeño de los 100 días del liderazgo del gobernador de Kalimantan Central, Agustiar Sabran Junto con el vicegobernador (vicegobernador) Edy Pratowo.

La investigación y el desarrollo de Kompas realizó una encuesta de 1,000 encuestados, del 21 al 31 de julio de 2025, en todos los distritos/ciudades mostró que la mayoría de los residentes evaluaban positivamente varios aspectos de gobernanza, servicios públicos y programas de prioridad. La satisfacción pública con el desempeño de 100 días del gobernador Agustiar Sabran y el vicegobernador Edy Pratowo alcanzó el 72.4%.

Según los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo de Kompas, el 69 por ciento de los encuestados dijo que estaban satisfechos con el desempeño del gobierno provincial de Kalimantan Central. Los detalles, el nivel de satisfacción pública en el campo del bienestar social el 72.3 por ciento, el sector político y de seguridad del 71.8 por ciento, el campo económico 65.9 por ciento y el sector de la ley del 65.8 por ciento.

El nivel de optimismo al liderazgo del gobernador Agustiar Sabran es alto, con alrededor de 7 de cada 10 encuestados creen que su liderazgo traerá progreso. En línea con eso, los resultados de la Encuesta de Investigación y Desarrollo de Kompas también mostraron que 85.9 correspondientes dijeron que la imagen del Gobernador Agustiar Sabran era muy buena.

La mayoría de los encuestados, más del 75 por ciento estuvo de acuerdo con la visión y la misión del gobernador Agustiar Sabran «Kalteng Berkah, Central Kalimantan, Central Kalimantan dignificado».

Este hallazgo muestra que la confianza pública en el gobernador Agustiar no solo se basa en el programa de trabajo que se lleva a cabo, sino también en las percepciones positivas de su figura personal.

8 programas prioritarios funcionan bien y en el objetivo

Desde el primer día de su liderazgo, el gobernador Agustiar Sabran y el vicegobernador Edy Pratowo administran 8 programas prioritarios, a saber, armonizando los programas del gobierno local con la presidenta de ASTA CITA, Prabowo, la eficiencia del presupuesto, la estructura de la estructura organizacional, la compilación y la planificación de la implementación de la tarjeta Betang Sejahtera Huma.

Luego, el manejo de la carretera Palangka Raya – Kuala Kurun para aumentar el acceso a la electricidad y el acceso a Internet, el nombramiento de PPPK y el control de los incendios forestales y de tierra (incendios forestales y de tierra) e inundaciones a través de la detección temprana.

Ocho programas lanzados desde el comienzo del gobierno no solo se realizó, sino que también excedieron el objetivo de más del 100 por ciento.

En el campo de la educación, hasta 3.060 estudiantes de 32 universidades recibieron subsidios de UKT a través del programa Huma Betang 1 Betang 1 Bachelor. La digitalización de la educación también se lleva a cabo distribuyendo miles de pizarras interactivas, cientos de paneles solares y conexiones a Internet basadas en Starlink para escuelas en áreas remotas.

En el sector de la salud, 18,214 personas o el 121 por ciento del objetivo de 15 mil residentes han recibido servicios de inspección gratuitos. Los datos de la tarjeta Betang Sejahtera Huma también se integran con el sistema JKN, que alcanza a más de 560,000 personas.

Los servicios médicos gratuitos se proporcionan en casi 200 Puskesmas y 55 puestos de espera, incluida la cirugía de cataratas, el labio hendido, la mamografía, el ultrasonido del embarazo y la nutrición adicional para las mujeres embarazadas.

La tasa de retraso en el retraso se redujo con éxito en un 1,4 por ciento a 22.1 por ciento en 2024. El objetivo 2025 se estableció en un 20.6 por ciento a través del fortalecimiento de la coordinación cruzada y el programa de caballero con BKKBN.

La infraestructura mejorada también se logró mediante la finalización de la reparación del Palangka Raya – Kuala Kurun Road por 152 km. Esta sección ahora es 100 por ciento funcional, reduciendo el tiempo de viaje de cuatro horas a dos horas y media.

El gobernador Agustiar Sabran agradeció a todos los partidos, tanto las filas de las rangos provinciales, de distrito/ciudad, DPRD, Forkopimda, académicos, el mundo de los negocios y la gente del Central Kalimantan, que habían trabajado duro juntos.

«Ocho programas prioritarios para 100 días hábiles como gobernador junto con el vicegobernador Edy Pratowo se pueden completar o lograr adecuadamente», dijo el gobernador Agustiar Sabran.

«Estos son todos los nuevos pasos, desde nuestro largo viaje de liderazgo en los próximos 5 años, como una base sólida, para realizar la visión y la misión del Kalimantan Central del Kalimantan Central para Indonesia», dijo el gobernador Agustiar Sabran.

Mientras tanto, Kompas Research and Development también realizó previamente una encuesta sobre la satisfacción del desempeño del gobierno provincial de DKI Jakarta, donde los resultados de la encuesta se llevaron a cabo en junio pasado, el nivel de satisfacción de la comunidad con el desempeño del gobierno provincial de DKI Jakarta bajo el liderazgo del gobernador Pramono Anung y el adjunto gobernador Rano Karno, solo 64.5 por ciento.

De estos datos ilustra que el nivel de confianza Gobierno provincial de Kalimantan Central Bajo el liderazgo del gobernador Agustiar Sabran y el vicegobernador Edy Pratowo es muy alto en comparación con otras provincias importantes.