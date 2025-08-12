La general Z hace una sorpresa

Yakarta, Viva – En medio de la era de la transformación digital y los cambios en el comportamiento del consumidor tan rápido, el sector automotriz y el seguro en Indonesia también experimentaron cambios significativos.

La conectividad digital que es cada vez más inherente a la vida diaria también influye en los hábitos financieros de la sociedad, incluida la forma en que protegen los activos personales.

En medio de este fenómeno, Oona Seguro Indonesia examina tendencias interesantes relacionadas con el comportamiento del consumidor de la generación cruzada en términos de seguro de vehículo.

Aunque las ventas generales de automóviles en Indonesia han disminuido: los forúnculos en los datos de Gaikindo, hubo 390,467 unidades de automóviles vendidas durante el primer semestre de 2025, donde hubo una disminución del 9,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado: Oona Insurance Indonesia en realidad registró diferentes tendencias.

«En realidad vimos una oleada de hasta siete veces en la compra de seguro para vehículos Gen Z (nacido en 1997-2012) solo en el primer trimestre de este año. Muestra que la conciencia y la actitud proactiva hacia la protección financiera comenzaron a fortalecerse en la Generación Z «, dijo Iwan Kurniawan, Jefe de inversión y estrategia Oona Insurance Indonesia.

Sin embargo, continuó, cuando se veía en su conjunto, los millennials siguen siendo el mayor contribuyente, al contribuir con aproximadamente el 70 por ciento de la participación total del seguro de vehículos en su empresa.

El dominio del milenio en este sector no puede separarse del mayor nivel de propiedad de vehículos y condiciones financieras que generalmente están más establecidas.

Además, políticas como la obligación de tener un seguro de responsabilidad de terceros o responsabilidad de terceros (TPL) estipulado en la Ley No. P2SK No. 4 de 2023, también ayudó a alentar el patrón de compras de seguros en varios grupos de edad, especialmente los vehículos comprados a través del crédito.

Entonces, ¿qué alienta a la Generación Z a comenzar a mirar el seguro de vehículos? «La clave está en dos cosas, a saber, aumentar la conciencia y el acceso que es más fácil», dijo Iwan.

Se ha demostrado que estos dos enfoques son relevantes para la Generación Z, el grupo demográfico más grande de Indonesia con una población de alrededor de 74.93 millones de personas o equivalente al 27.94 por ciento de la población total (BPS).

Su comportamiento de consumo está muy influenciado por las plataformas digitales y las redes sociales, por lo que tienden a priorizar la velocidad, la transparencia y la facilidad de cada interacción con marca o marca.