¡La Generación Z tiene un movimiento anti -burnout! Esta es la filosofía de la carrera minimalista que vuelve a tender

Yakarta, Viva – Los cambios en el mundo del trabajo no solo se desencadenan por la tecnología, sino también por la mentalidad de la generación más joven. Gen Zquien nació entre 1997 y 2012, confirma cada vez más que el éxito no tiene que ser medido por posiciones altas o salarios grandes.

Leer también: Conociendo una carrera minimalista, la forma en que Gen Z determina el éxito de su propia versión



Presentan el concepto de carrera minimalista, una filosofía que enfatiza el equilibrio de la vida, la flexibilidad y los objetivos laborales que están en armonía con valor personal.

Para la Generación Z, este enfoque no es radical, sino racional. Fueron testigos de cómo la generación anterior sacrificó la salud, las relaciones y la felicidad personal por el éxito de una carrera que a menudo no duró mucho.

Leer también: 70 años de Polantas, un mensaje para la Generación Z para ser un pionero de la seguridad del tráfico



Ahora, eligen un camino diferente y, curiosamente, este método en realidad ofrece muchas lecciones valiosas para todas las generaciones. Aquí están los hechos completos, como se resume de Up digno, Jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Abrazo de trabajo se convierte en una nueva tendencia en el mundo del trabajo, ¡tenga cuidado de poder hacer una carrera estancada!



La limitación crea sostenibilidad

La generación z enfatiza la importancia de un límite claro entre trabajar y vida personal. De esa manera, pueden evitar agotamiento que ha sido experimentado por muchas generaciones mayores.

Este límite no es solo una barrera, sino la base para mantener la productividad y la creatividad a largo plazo.

La diversificación reduce el riesgo

La generación anterior estaba buscando seguridad al sobrevivir a una empresa. Por el contrario, la generación Z cree que la verdadera seguridad proviene de tener muchas fuentes de ingresos y habilidades que pueden transferirse a varias industrias. El ajetreo lateral que ejecutan está funcionando como un seguro financiero, protegiéndose de los rápidos cambios en la industria y la interrupción de la IA.

El trabajo basado en el valor aumenta la participación

Cuando el trabajo está en armonía con valor personal, los resultados del trabajo suelen ser más apalancamiento. La generación Z exige trabajos significativos, y esto realmente obliga a la compañía a aclarar sus objetivos e impacto. Este enfoque finalmente beneficia a todas las partes porque aumenta la participación, la motivación y la lealtad de los empleados en todas las generaciones.

La flexibilidad aumenta la productividad

Los datos muestran que la flexibilidad laboral no solo es buena para la Generación Z, sino también para todos los empleados. Se ha demostrado que la configuración de trabajo flexible aumenta la retención, el rendimiento y la satisfacción laboral. Esta es una de las razones por las cuales la Generación Z hace la flexibilidad como el requisito principal para elegir el lugar de trabajo.

Lecciones para todas las generaciones

Janel Abrahan, estrategia de pivote profesional en Glassdoor, evaluó la forma en que la Generación Z funcionó como algo refrescante. Alentó a los gerentes a comprender mejor esta generación.

«El gen del Gene Z continuará dando forma a nuestra fuerza laboral, por lo que es importante que los trabajadores realmente los entiendan», entiende Abren.

«Quieren una carrera sostenible que esté en armonía con sus objetivos, ya sea priorizando el trabajo que evite el agotamiento o el trabajo que brinde seguridad de los despidos. Las generaciones mayores tienen muchas cosas que aprender de la Generación Z, y lo más probable es que comencemos a ver estos valores más ampliamente aceptados».